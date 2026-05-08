La consejera de Derechos Sociales sobre la niña de acogida sustraída por sus padres en Oviedo: "Todas las actuaciones siguieron escrupulosamente el procedimiento"

Se cumple una semana de la búsqueda de la niña de acogida de cinco años de edad que fue sustraída por sus padres durante una visita autorizada. La Policía Nacional continúa con la investigación y la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, defendió este viernes que los técnicos regionales actuaron en todo momento siguiendo "escrupulosamente" el procedimiento. "Todas nuestras actuaciones están inspeccionadas y controladas por la Fiscalía de menores del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y, en su caso, por los juzgados. La ley nos dice cuándo tenemos que actuar y qué tenemos que hacer".

De esta forma, respondió a las declaraciones de los progenitores transmitidas por la abogada de los abuelos pateros, Olivia Sara Iglesias, y publicadas en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. En sus palabras lamentaron que los trabajadores del Principado les "engañaron para que firmáramos la adopción sin saber lo que estábamos haciendo". "Esto no es un secuestro, dijeron que no íbamos a verla más y queremos que se conozca lo que está pasando". Además, acusan al Principado de aprovecharse de su vulnerabilidad y falta de estudios para "utilizar artimañas" para lograr su objetivo. "Decían a la madre que no hacía falta que acudiera a los cursos de recuperación de la tutela y luego hacían informes de que se ausentaba de los mismos», explica la letrada.

A pesar de estas palabras, Del Arco no quiso entrar en la situación por la que está pasando la familia Argumenta que siente un "profundo respeto" por "todas las personas que forman parte de los expedientes" de protección. "No son papeles, son personas y no quiero dilucidar públicamente sus historias ni sus vidas por un profundo respecto a su intimidad y a sus vivencias". De forma paralela, detalló que los progenitores de acogida "están un poco más tranquilos después del impacto inicial". "Están afectados como no puede ser de otra manera después de dieciocho meses conviviendo con ella", destacó durante un acto de Unicef.

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Sobre la investigación espera que se resuelva lo más pronto que tarde porque tiene plena confianza en la Policía Nacional. "Hacen muy bien su trabajo y espero que se resuelva todo", concluyó. Mientras tanto, el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) mantiene activa la alerta por la desaparición de la niña. La comunicación insta a todas las personas que puedan dar alguna pista sobre el paradero de la pequeña a llamar al 091 o a la Fundación Anar (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo).