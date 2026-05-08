Las familias del colegio de Latores cargan contra "la falta de planificación" del Principado sobre el futuro del centro: “No podemos seguir esperando”

La Asociación de Madres y Padres del Colegio Público de Educación Especial de Latores mostró este viernes su profunda preocupación "por la falta de un plan claro" para el futuro del actual centro una vez se produzca el traslado al nuevo edificio de Montecerrao, previsto por la consejería de Educación para septiembre de 2027.

La reacción de las familias llega después del debate celebrado este jueves en la Junta General del Principado, donde PP, Vox y Foro sacaron adelante una proposición no de ley para estudiar que las actuales instalaciones de Latores puedan destinarse a un centro de transición a la vida adulta y a un Centro de Apoyo a la Integración (CAI) para mayores de 21 años.

Desde la AMPA consideran “especialmente grave” que, a día de hoy, siga sin existir una planificación definida para el uso futuro del colegio, sobre todo teniendo en cuenta “el retraso acumulado” en las obras del nuevo centro, una infraestructura que las familias llevan años reclamando. En el comunicado remitido este viernes, las familias defienden que el actual colegio de Latores “no puede quedar sin uso” cuando existe “una necesidad tan urgente y real” como la falta de plazas para personas mayores de 21 años en centros de apoyo e integración. “Resulta muy cruel para muchas familias que, al finalizar la etapa escolar, sus hijos tengan que permanecer en casa simplemente por no disponer de una plaza adecuada”, señalan.

La AMPA considera que las actuales instalaciones serían “una solución perfecta” para evitar que personas con discapacidad queden “desatendidas” tras finalizar su etapa educativa. Además, las familias denuncian la “mala previsión” realizada por la Consejería de Educación respecto al crecimiento del alumnado de educación especial. Según recuerdan, llevan años trasladando a la Administración escritos y advertencias sobre el incremento continuo de matrículas en el centro. “Consideramos muy grave que el nuevo colegio ya haya sido planificado con un tamaño insuficiente”, sostienen, especialmente teniendo en cuenta que el centro de Latores recibe alumnado procedente de distintos puntos de Asturias, entre ellos Oviedo, Llanera o Siero.

La asociación critica que “nadie se haya detenido a analizar” el crecimiento poblacional y el aumento de necesidades educativas especiales a la hora de diseñar el nuevo colegio de Montecerrao. “Es incomprensible que no se hayan estudiado adecuadamente las áreas de influencia del centro escolar ni las necesidades reales de escolarización presentes y futuras”, lamentan.

Críticas

Las familias también cuestionan que la consejería pretenda esperar al próximo curso para empezar a estudiar el futuro del actual colegio. “Creemos que la consejería de Educación debería estar analizando y planificando esta cuestión desde este mismo momento”, apuntan, al considerar que se trata de “un asunto urgente” que afecta directamente a muchas personas y familias.

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En el comunicado, la AMPA muestra además su temor a que el edificio de Latores pueda acabar en una situación similar a la del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), cerrado durante años sin uso definido. “No podemos permitir que unas instalaciones tan necesarias queden vacías o sin un proyecto claro mientras tantas familias necesitan recursos, apoyos y plazas adaptadas para sus hijos e hijas”, advierten. La asociación concluye reclamando “planificación, recursos y soluciones reales” que garanticen “una atención digna y un futuro adecuado” tanto para el alumnado actual como para las personas que, tras finalizar su etapa educativa, necesitan seguir contando con apoyos y oportunidades.