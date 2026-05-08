La Feria del Automóvil de Oviedo convertirá La Vega en el epicentro del motor del Principado

La Fábrica de Armas de La Vega volverá a convertirse del 14 al 17 de mayo en el gran escaparate del motor en Asturias con la celebración de la quinta edición de la Feria del Automóvil Ciudad de Oviedo, organizada por la Asociación del Automóvil del Principado de Asturias (ASPA). El certamen reunirá a más de 35 marcas y cerca de 300 vehículos nuevos y seminuevos, además de mostrar las principales novedades del sector, con especial protagonismo para los coches eléctricos y las nuevas soluciones de movilidad. La cita abrirá sus puertas en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

La presentación oficial del evento se celebró este viernes en la sede de la Cámara de Comercio de Oviedo, en un acto en el que participaron diferentes representantes institucionales, responsables de empresas colaboradoras y patrocinadores. Durante el encuentro se destacó el crecimiento que ha experimentado la feria en sus cinco ediciones y su consolidación como una de las principales citas comerciales del automóvil en Asturias. El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, subrayó que "esta feria tiene un valor especial, porque acerca el sector al público, genera actividad comercial y convierte durante unos días a Oviedo en un gran escaparate".

Otro de los aspectos que se puso en valor durante la presentación fue la elección de la Fábrica de Armas de La Vega como escenario para la exposición. El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, acudió en representación del Ayuntamiento de Oviedo y trasladó la enhorabuena del alcalde a la organización. Además, destacó el simbolismo y el potencial de un enclave "único en pleno centro de la ciudad". Prado recordó además el proyecto conjunto que impulsan el Ayuntamiento, el Principado y el Ministerio de Defensa para recuperar estos terrenos a la ciudadanía, asegurando que son unas instalaciones sobre las que las administraciones tienen "grandes expectativas".

Los eléctricos, grandes protagonistas

Miguel Pérez, presidente de ASPA, destacó durante la presentación el fuerte avance tecnológico que vive el sector de la automoción, especialmente en el ámbito de la electrificación. Entre las principales novedades que podrán verse en la Feria del Automóvil Ciudad de Oviedo señaló la llegada de baterías con mayor capacidad y autonomías que rondan ya los 700 kilómetros, así como el desarrollo de plataformas diseñadas específicamente para vehículos cien por cien eléctricos. "Todo este proceso está permitiendo alcanzar prestaciones sorprendentes, con vehículos cada vez más potentes, capaces de combinar un alto rendimiento con consumos más reducidos y precios cada vez más competitivos", resumió.

Miguel Pérez también profundizó en el auge del vehículo eléctrico y defendió que Asturias reúne unas condiciones especialmente favorables para este tipo de movilidad, al tratarse de una comunidad donde la mayoría de los desplazamientos diarios son cortos y existe ya una red de recarga suficiente. El presidente de ASPA explicó que, aunque los viajes largos todavía requieren cierta planificación, el coche eléctrico resulta "mucho más ecológico, económico y práctico" para el uso cotidiano. Pérez destacó además el crecimiento del mercado eléctrico, que aumenta en torno a un 30% respecto a 2025, un año que ya calificó de "extraordinario" para este tipo de vehículos.

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En la presentación también estuvieron presentes Luisa López, directora comercial de Prensa Ibérica; Isabel Barja, secretaria general de ASPA; Jesús Moreno del Valle, delegado de Defensa en el Principado, y Miguel Ángel Traverso, director de empresas de Caja Rural. La organización destacó además que la feria volverá a coincidir este año con las celebraciones de la Ascensión, una circunstancia que en el pasado ya contribuyó a incrementar la afluencia de público y el volumen de ventas, por lo que esperan repetir el éxito alcanzado en convocatorias anteriores.