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La feria del libro de Oviedo, un éxito bajo de lluvia: "Se ve un goteo continuo de gente"

Buena afluencia de público pese a la lluvia en una jornada que contó con autores como Martín Garzo y Giralt

Asistentes a Ofelia.

Asistentes a Ofelia. / Luisma Murias / LNE

Jorge Novo

La feria del libro de Oviedo, Ofelia, completó su segunda jornada con mejor ambiente del que podría haberse esperado por el mal tiempo. Aunque el arranque está siendo algo más flojo que en ediciones anteriores, las expectativas están puestas en el fin de semana. En ello coinciden los libreros y los editores que han instalado sus casetas en el ovetense paseo del Bombé, en el Campo San Francisco, y que permanecerán abiertos al público, mientras se suceden presentaciones, coloquios y actividades, hasta el domingo.

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A media tarde de ayer y pese a la lluvia, la feria estaba muy concurrida. Decenas de personas paseaban entre los expositores, ojeando los libros y comprando. «Tengo la impresión de que el cambio de ubicación y de nombre de la feria no han ayudado», opinó Alfredo Quirós, gerente de la librería Cervantes. Coincidió en el diagnóstico con Natalia González, de Matadero Uno, quien recordó que «la feria del año pasado en la calle Pelayo, lloviera o no, estaba mucho más llena». No obstante, añadió, «se ve un goteo continuo de gente».

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Ayer pasaron por la feria, entre otros autores, Gustavo Martín Garzo, que presentó su libro «Un paraíso de escombros», y el Premio Nacional de la Crítica Marcos Giralt, con «Los ilusionistas». Hoy la programación continúa con Ana Garriga y Carmen Urbita, «Las hijas de Felipe», en el Auditorio de Oviedo, a las 13.00 horas, presentando su libro «Instrucción de novicias», y las actividades se sucederán a lo largo de toda la jornada en la carpa y la biblioteca del Campo San Francisco.

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