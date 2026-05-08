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El grito unánime de 2.500 niños de Oviedo por la 'amabilidá': asi fue la marcha de los alumnos de 34 colegios para que la ciudad sea Capital Europea de la Cultura

El Día de Europa sirvió de escenario para que escolares reivindicaran el arte de tratar bien en una marcha que culminó en la antigua fábrica de armas

Oviedo moviliza a cerca de 2.500 escolares en una gran Marcha por la Amabilidá

Oviedo moviliza a cerca de 2.500 escolares en una gran Marcha por la Amabilidá

VIDEO: Amor Domínguez / FOTO: Luisma Murias

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Oviedo se llenó este viernes de "Amabilidá". Este es el lema elegido por Oviedo para ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Se trata de un término que se muestra como una forma de conciliar generaciones y de afrontar nuestras carencias, pero también como una poderosa herramienta transformadora con la que Europa podía encarar la crisis que amenaza el proyecto comunitario. Bajo este paraguas, más de 2.500 niños pertenecientes a 34 colegios recorrieron las calles de la capital asturiana para conmemorar el Día de Europa –se celebra este sábado– y mostrar su apoyo a la ciudad en esta carrera que compite contra Cáceres, Granada y Las Palmas de Gran Canaria.

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La marcha partió de la plaza de la Catedral para concluir en la antigua fábrica de armas de La Vega que se convirtió en la factoría de la amabilidad con diferentes juegos y actividades para los niños. Al frente del recorrido estuvieron los alumnos del instituto Margarita Salas con una pancarta en la que reivindicaron que Oviedo tiene el arte de tratar bien. También explicaron los estudiantes que "las personas más amables que conozco son mis padres, mi hermana, mis amigas y mis abuelos. Siempre me cuidan, me quieren y juegan conmigo", contó Ana Silva, alumna del colegio de las Dominicas.

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Al frente de esta iniciativa se encuentra Rodolfo Sánchez quien reivindicó que "todo el trabajo hecho por profesores y artistas en los centros ha calado porque los niños se han involucrado en esta aventura que es ser Capital Europea de la Cultura en 2031".

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