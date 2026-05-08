Ione Belarra, en el Día de les Lletres: "El trabajo de la Academia de la Llingua es imprescindible"

La diputada nacional y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha reunido este mediodía con el presidente de la Academia de la Llingua Asturiana (ALLA), Xosé Antón González Riaño, en la sede de la institución, en Oviedo. En el Día de les Lletres Asturianes, Ione Belarra ha subrayado que "el trabajo de la Academia es imprescindible". Su presidente y todos los que trabajan en ella, ha añadido, "protegen, no solo una identidad y una riqueza lingüística, sino una forma de ver el mundo". Belarra ha comprometido el apoyo de su agrupación en el Congreso de los Diputados al asturiano y a la Academia y ha citado expresamente el trabajo ya realizado en ese sentido por la diputada asturiana Sofía Fernández Castañón.

La líder de Podemos se refirió concretamente al reconocimiento de la especialidad de asturiano, por la que claman los docentes. "Es algo que el Gobierno de España podría hacer mañana mismo si quisiera, y sin embargo se está demostrando la escasa voluntad política", manifestó. Expresó, además, el apoyo incondicional de su formación a la reforma del Estatuto y el reconocimiento de la oficialidad del asturiano. "Es un derecho del pueblo asturiano y no entendemos la falta de voluntad política con una riqueza cultural de este calibre", afirmó.

Belarra manifestó que "el reconocimiento y la garantía de los derechos lingüísticos de las personas que hablan lenguas minorizadas es una obligación de las administraciones públicas; tanto el gobierno de Asturias como del Gobierno de España deben asegurar la protección de los derechos lingüísticos". "La diversidad lingüística es una riqueza para el conjunto del Estado español de un valor incalculable en un mundo en el que vamos hacia una dominación cultural y lingüística de las lenguas más masivas", añadió.

González Riaño tuvo palabras de agradecimiento para la dirigente de Podemos. "Jugó un papel muy positivo y decidido en 2022, cuando casi se logra la oficialidad de la lengua asturiana, facilitando las cosas de manera especialmente importantes", le reconoció. En el encuentro de hoy el presidente de la Academia tenía previsto ponerla al día de la situación de la recuperación lingüística en Asturias, desde el punto de vista administrativo, educativo, en los medios de comunicación y en otros ámbitos, e intercambiar impresiones sobre como mejorar el posicionamiento de la llingua y la Academia a nivel estatal. "Parte de sus presupuestos provienen del Estado", recordó González Riaño.

La secretaria general de Podemos asistirá esta tarde al acto institucional del Día de les Lletres, que se celebrará en el Teatro Campoamor de Oviedo a partir de las 19.00 horas. Habrá representación de todos los grupos parlamentarios asturianos, excepto Vox, y de alcaldes y representantes de concejos de toda Asturias.

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La portavoz de VOX en la Junta General del Principado, Carolina López, ha difundido un comunicado en el que "acusa al Gobierno de Barbón de convertir la promoción de la llingua en una herramienta ideológica alejada de la realidad de los asturianos".