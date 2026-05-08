IU denuncia deficiencias de accesibilidad en el Palacio de los Deportes de Oviedo
"No tiene sentido que después de invertir más de 26 millones de euros en una reforma sigamos encontrándonos con barreras que dificultan el uso normalizado de una instalación pública", explicó la edil Cristina Pontón
IU-Convocatoria por Oviedo denunció este viernes las deficiencias de accesibilidad detectadas en el reformado Palacio de los Deportes, una de las principales obras impulsadas por el Ayuntamiento en los últimos años y en la que se han invertido más de 26 millones de euros. La formación ha registrado una proposición en la Comisión Plenaria de Políticas Sociales tras conocerse el informe elaborado por CERMI Asturias, en el que se advierte de la existencia de barreras en distintos espacios de la instalación municipal.
Desde el grupo municipal consideran "muy preocupante" que un equipamiento presentado por el equipo de gobierno como una de las grandes actuaciones de la ciudad continúe arrastrando problemas que afectan a la accesibilidad universal, tanto en los accesos y recorridos interiores como en la señalización, los aseos, los graderíos o la atención al público. IU sostiene además que muchas de estas carencias "deberían haberse incorporado desde el diseño inicial de la reforma y durante la supervisión de la obra", por lo que critican que la accesibilidad siga tratándose "como una cuestión secundaria".
La concejala Cristina Pontón fue especialmente crítica con el resultado de la actuación municipal. "No tiene sentido que después de invertir más de 26 millones de euros en una reforma sigamos encontrándonos con barreras que dificultan el acceso y el uso normalizado de una instalación pública", afirmó. La edil añadió además que "la accesibilidad no puede ser un añadido de última hora ni una cuestión estética; tiene que formar parte de cualquier proyecto desde el inicio porque hablamos de derechos y de igualdad".
Ante esta situación, IU-Convocatoria por Oviedo reclama que el Ayuntamiento vuelva a contar "de manera estable" con una figura técnica especializada en accesibilidad que supervise los proyectos municipales, las obras y los equipamientos públicos desde su planificación hasta su recepción definitiva. La formación también exige una planificación "concreta y pública" para corregir las deficiencias detectadas en el Palacio de los Deportes y defiende que entidades como CERMI Asturias participen activamente en la revisión de las grandes obras municipales antes de su apertura.
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