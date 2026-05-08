La octava edición de "Corre con Galbán" supera récords: estas han sido las cifras de participación y recaudación

Los beneficios obtenidos en la octava edición de la carrera solidaria "Corre con Galbán" han batido récords. Este año la cuantía ha sobrepasado los 259.000 euros, superando las cifras de ediciones anteriores, cuando se obtuvo un beneficio de 180.327 y 100.000 euros en la séptima y sexta edición, respectivamente.

El dinero recaudado en la prueba deportiva, que se organiza cada año en los 78 concejos asturianos, se destina a la investigación contra el cáncer infantil. Este año los esfuerzos de Galbán se centran en la protección de los largos supervivientes de cáncer, en el marco del Plan de Seguimiento del Largo Superviviente de Cáncer Infantil, aprobado por el Ministerio de Sanidad a finales del año pasado. "El programa está en la mesa de la Consejería de Salud, pero nos han dicho que tardará en implantarse", afirma Lennart Koch, presidente de la Asociación Galbán.

La asociación ha destinado 30.000 euros de los beneficios obtenidos el año pasado a un proyecto de la Fundación Botón, cuyo objetivo es hacer un diagnóstico de supervivientes de larga duración para observar su estado físico y mental en el largo plazo, una vez superada la enfermedad, poniendo la fisioterapia al servicio del bienestar físico y mental del paciente. No obstante, el grueso de los beneficios, 170.000 euros, serán destinados a un proyecto de investigación contra un tumor cerebral infantil que emplea "una técnica casi única de la que disponemos en Asturias", tal y como afirma Mario F. Fraga, responsable del estudio y director del Laboratorio de Epigenética del Cáncer y Nanomedicina del CINN-CSIC. El investigador añade que "el dinero que invierte la asociación ya empieza a ser muy importante, teniendo en cuenta que hay muchos proyectos del plan nacional que no alcanzan esta financiación".

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Más allá de las cifras económicas, la participación en las distintas carreras solidarias también ha batido récords y muestra el crecimiento experimentado año tras año. "Que el 5% de la población asturiana (casi 50.000 personas) decida salir a correr con su camiseta naranja lanza un mensaje claro a los políticos", afirma el presidente de la asociación. Por su parte, Mario F. Fraga destaca que "mucho más importante que la dotación económica es la visibilidad, porque la sociedad tiene claro el mensaje, pero no estoy seguro de que los políticos lo tengan tan claro". El año pasado la asociación consiguió que el Principado implantase la atención de 24 horas de cuidados paliativos pediátricos, permitiendo que los niños que así lo decidan puedan pasar sus últimos momentos en su hogar y con sus familiares.