Oviedo ofrece El Asturcón y la fábrica de La Vega a inversores chinos: "La capital asturiana tiene muchas oportunidades"

El Asturcón, la fábrica de armas de La Vega y los locales libres de la galería comercial del Calatrava para acoger a ingenieras. Este fue el ofrecimiento que el Alcalde, Alfredo Canteli, hizo durante la mañana de ayer a los miembros de la asociación de Chinos en España con los que se reunió durante una hora ayer en la sala blanca del Ayuntamiento. Un encuentro en el que también participó la concejala de Economía, Leticia González, y ambos se mostraron sumamente satisfechos a la salida de este encuentro. «Les hemos explicado qué tenemos y qué podemos hacer. Esta es una primera visita y en encuentros posteriores iremos a cada una de las sedes para que las conozcan y nos concreten sus proyectos», expuso.

Canteli puso en valor durante todo el encuentro el momento pujante que vive la capital asturiana. El número de ciudadanos crece mes a mes rompiendo los récords históricos de población. También resaltó los proyectos de futuro que se están desarrollando como el inicio de todo del procedimiento para derribar los muros de la fábrica de La Vega para su integración en la capital asturiana para su conversión en un polo empresarial con la generación de innumerables puestos de trabajo y naves destinadas al sector cultural. Otro de los proyectos que remarcó fue la reconversión de la galería comercial del Calatrava. La planta intermedia acogerá a partir de septiembre las clases de la Universidad Alfonso X el Sabio. También se espera que en el piso superior se ubique la Agencia de Salud Pública junto a un gran centro social y en la parte más baja habrá un hospital veterinario y una empresa de diamantes. En definitiva, recalcó que Oviedoes el motor económico de Asturias. «Durante el encuentro hemos hablado de todo el potencial que tiene en este momento la ciudad, somos un referente a nivel internacional», subrayó.

Fei Hu Xu es el vicepresidente de la asociación de Chinos en España. Desde hace dieciocho años reside en Oviedo y forma parte de grupos de hostelería y de una empresa de energía renovable que tiene sede en Asturias y se quiere extender por toda España. Su buena experiencia hace que anime a sus compatriotas a invertir en la ciudad y lo harán. «La capital asturiana tiene muchas oportunidades y hay que darla a conocer a los chinos. Es por ello que estamos hoy aquí», abundó a la salida de la reunión. Entre los sectores que pueden aterrizar en la geografía carbayona está el de la tecnología y más empresas relacionadas con las energías renovables. «También sociedades relacionadas con el turismo. Nuestro objetivo es que los chinos vengan a conocer Oviedo y al revés», subrayó el presidente de la entidad, Julio Nan. Otra de sus apuestas es que sus estudiantes vengan a estudiar a la Universidad de Oviedo. «Es una institución que tiene mucha fama nacional, pero todavía es desconocida por China. Es por ello que queremos transmitir su potencial».

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Todos los asistentes se llevaron el libro editado hace un año cuando se presentó en Madrid la campaña «Oviedo ciudad de las oportunidades». El objetivo es dar a conocer las ventajas competitivas que ofrece Oviedo como ecosistema económico, tecnológico y de calidad de vida. También todas las facilidades que tienen los empresarios a la hora de emprender en la ciudad así como las ayudas a las que pueden aspirar los emprendedores que apuesten por Oviedo para generar puestos de trabajo.