El Principado urge a la Seguridad Social a demoler la antigua Residencia del viejo HUCA: "Hay que acabar con los problemas de convivencia"

Construir vivienda en los terrenos del viejo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) o exigir una compensación económica a cambio del edificio más grande del complejo entre los barrios de El Cristo y Buenavista. Esta es la decisión que tiene que tomar la Tesorería General de la Seguridad Social respecto a la antigua Residencia de Nuestra Señora de Covadonga. El único plan que existe para el gran edificio es que está abocado al derribo. La operación costará entre ocho y diez millones de euros, pero aún no hay fecha para su demolición. El Principado y el gobierno del Estado negocian desde finales de año cuáles es la solución final, pero todavía no hay un acuerdo cerrado ni una fecha aproximada de cuándo llegará. Es por ello que el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, pidió este viernes al ministerio de Elma Saiz que sea «consciente, al igual que lo hacemos nosotros, que se está generando un daño».

La antigua Residencia está expoliada. Los continuos años de robos han provocado que las consultas y habitaciones que acogieron a los pacientes enfermos tengan los techos y paredes destrozados para sustraer el cobre, las ventanas hace tiempo que fueron arrancadas de cuajo para su venta en el mercado negro y los múltiples desperfectos provocan que las humedades se sucedan cada vez que llueve con fuerza. El Principado teme que el acuerdo se alargue aún más si cabe en el tiempo -hace doce años que los servicios sanitarios se trasladaron a La Cadellada- y se cree un agujero negro dentro de la parcela una vez para que la que ya se planifica su futuro. «La Tesorería debe de ser consciente que no es posible esperar a completar el desarrollo para derribar la Residencia, debe terminar con los problemas de convivencia y llegar a la segunda pantalla», pidió durante la comisión celebrada en la mañana de este viernes en la Junta General del Principado.

Mientras tanto, el portavoz regional saca pecho de que el plan especial de reforma de los edificios está «a punto de adjudicarse». Nueve estudios se han presentado al proceso puesto en marcha por la consejería de Ordenación del Territorio y el Principado confía en dar el próximo año el visto bueno inicial a la documentación. Un paso básico porque el Ayuntamiento se ha comprometido a dar una licencia provisional a la Universidad para que pueda iniciar las obras de reforma de Silicosis, Consultas Externas y Maternidad para su conversión en el campus B de El Cristo. «Tengo que reconocer, tal y como hizo Adrián Barbón, el enorme daño en la convivencia que supone el estado del viejo HUCA y reiteramos que no dejamos de trabajar para encontrar una solución y una oportunidad para todo Oviedo y Asturias».

A pesar de todas estas labores aún no se ha cerrado la modificación del contrato de los derribos de los edificios que son propiedad regional. Es decir, el antiguo Hospital General y sus edificios anexos. Las obras comenzaron en marzo de 2025 y deberían durar doce meses. Sin embargo, en julio se paralizaron. Aún quedan diez meses por ejecutar y a esta operación se incluirá el derribo de los Hongos. El Principado confía en que los trabajos se reanudarán a comienzos del verano, aunque aún no hay una fecha exacta. Todo depende del traslado del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos a Llanera.

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Estas explicaciones no convencieron al diputado popular José Agustín Cuervas- Mons que volvió a exigir la dimisión de Peláez por el retraso a la hora de buscar un futuro para el viejo HUCA. «Es una vergüenza absoluta esta situación. El retraso arrastra en la unificación de sedes judiciales en Llamaquique y en la creación del campus B de El Cristo. No hay una actuación clara ni unificada», le reprochó. A pesar de esta petición, el portavoz del Principado respondió que a «pesar de las ganas que tiene de no verme aquí, de momento, no se va a cumplir su deseo de que dimita».