La suerte vuelve a sonreír a Oviedo: un vendedor que instala su punto de venta en la calle Uría y el centro comercial de Salesas reparte 175.000 euros

Oviedo está de suerte. El cupón diario de la ONCE repartió este jueves 175.000 euros en Oviedo gracias a cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno. El vendedor es Alejandro Cheda Cervera que cada día instala su punto de venta entre dos de los lugares más comerciales de la capital asturiana: la calle Uría y Salesas.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego cada día un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

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Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.