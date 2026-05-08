Una UCI, paritorio, quirófanos... y hasta maniquíes como pacientes: así es el hospital virtual de la Alfonso X el Sabio, la universidad que aterrizará en septiembre en Oviedo

Un alumno de Medicina entra en una de las cientos de salas del campus principal de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), un gigantesco complejo de un millón de metros cuadrados en Villanueva de la Cañada (Madrid), a unos 25 kilómetros de la capital.

El recinto acoge a más de 10.000 estudiantes y funciona como una ciudad universitaria, con infraestructuras pensadas para integrar docencia, investigación y vida académica. El alumno se sienta frente a un enorme monitor. En la pantalla aparece una persona generada mediante inteligencia artificial: un paciente virtual. No es un ejercicio cualquiera. Debe comunicarle una mala noticia relacionada con un tratamiento oncológico, enfrentándose a una situación que, en pocos años, podría ser real.

—Hola, Rodrigo, ¿cómo te encuentras?

—Bueno, un poco nervioso por todo esto.

—Vengo a decirte que deberás seguir con el tratamiento que habíamos hablado.

—¿Cuánto tiempo tendré que seguir con él?

La escena es una de las simulaciones que se desarrollan a diario en el Hospital Virtual de Simulación, un espacio de más de dos mil metros cuadrados que reproduce con fidelidad las instalaciones y circuitos de un hospital real.

En la foto superior, alumnos de Veterinaria en una de las aulas simuladas, con un caballo artificial. Debajo, una de las aulas de Farmacia, con varios complementos. En la foto bajo estas líneas, profesionales de la Facultad, con uno de los caballos al fondo. | Alba vigaray

En sus pasillos hay consultas, quirófanos y unidades de cuidados intensivos; en sus salas, incluso actores que interpretan pacientes para añadir realismo a la experiencia. Todo está pensado para que el alumno no solo adquiera conocimientos, sino que aprenda a aplicarlos bajo presión. "Se trata de aprender haciendo. Lo ideal es que el estudiante asimile los conocimientos de una manera muy práctica", explica Antonio López, director del Hospital Virtual, mientras muestra a LA NUEVA ESPAÑA los distintos espacios de un edificio convertido en emblema del modelo docente de la universidad, que desembarcará en Oviedo en el curso 2026/2027.

Llegará en septiembre a Oviedo

La UAX iniciará su andadura en la capital asturiana ya en septiembre de este año. Lo hará en la planta intermedia de la antigua galería comercial del Calatrava, donde ofertará los grados de Medicina y Enfermería. En el primer año la previsión es acoger alrededor de 250 estudiantes. De forma paralela, y con la vista puesta en el curso 2027/2028, la institución prevé ampliar su catálogo académico con Farmacia y Odontología, además de cinco másteres especializados. La aspiración es superar los 2.000 alumnos en Asturias, en un proyecto que implicará una inversión cercana a los 40 millones de euros y la creación de 250 empleos directos.

Su llegada, junto a la de otras universidades privadas como Universidad Nebrija y Universidad Europea —que se instalarán en Avilés y Gijón, respectivamente— ampliará la oferta educativa en el ámbito de las Ciencias de la Salud y configurará, por primera vez, un ecosistema complementario al de la Universidad de Oviedo.

En las tripas de la Universidad Alfonso X, donde todo se ensaya antes de hacerse real

"Me ilusiona enormemente ver cómo un modelo formativo que hemos consolidado durante más de 30 años, centrado en el aprendizaje práctico y en el contacto temprano con la profesión, puede ponerse al servicio de una región con un sistema sanitario tan sólido como el asturiano", asegura Aida Suárez, decana de la facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de UAX y directora del área One Health de Grupo UAX.

"Poder formar a futuros profesionales de la Medicina y la Enfermería en instalaciones de vanguardia, en estrecha colaboración con organizaciones e instituciones del entorno, como el reciente convenio firmado con el Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias, significa contribuir desde la universidad a fortalecer el sistema sanitario y a ofrecer a los estudiantes la oportunidad de desarrollarse sin tener que marcharse fuera.

Más de 22.000 estudiantes

"El Centro Universitario Alfonso X el Sabio Asturias nace con esa vocación: sumar experiencia, escuchar las necesidades de la región y construir un proyecto que genere valor duradero para nuestros estudiantes y para la sanidad asturiana", recalca. La UAX, presidida por Jesús Núñez, fue fundada en 1993 y cuenta actualmente con más de 22.000 alumnos repartidos entre sus campus de Madrid —en Villanueva de la Cañada, Chamberí y Chamartín— y el de Málaga, de reciente apertura. Su modelo educativo, que busca trasladar también a Oviedo, bebe de un enfoque marcadamente práctico y con influencias del sistema universitario norteamericano.

Ese carácter se percibe en cada rincón del campus, que dispone de tres residencias universitarias y una organización orientada a la experiencia directa. Medicina, cuyo coste en Madrid es de 23.700 euros anuales, será una de las titulaciones estrella en su implantación en Asturias.

En las tripas de la Universidad Alfonso X, donde todo se ensaya antes de hacerse real

"Nuestra filosofía pasa porque la experiencia sea un proceso clave. Si a una persona le da un infarto, un estudiante debe saber responder", subraya Antonio López. El Hospital Virtual que dirige cuenta con una UCI completamente equipada, paritorio, quirófanos y múltiples salas especializadas, todas ellas dotadas con tecnología de simulación inmersiva. Los maniquíes reproducen pacientes adultos, lactantes o mujeres gestantes, y permiten ensayar desde procedimientos básicos hasta intervenciones complejas.

La mayoría de las estancias están equipadas con cámaras y cristales unidireccionales. Desde el otro lado, los profesores siguen en tiempo real la actuación de los alumnos y pueden intervenir mediante micrófono, corrigiendo o guiando la práctica sin interrumpir la escena. El resultado es un aprendizaje intensivo, casi quirúrgico, en el que cada error se convierte en una oportunidad de mejora inmediata.

Realidad virtual

A ello se suma el uso de la realidad virtual para preparar a los estudiantes de cara al ECOE (Examen Clínico Objetivo Estructurado). Gracias a gafas y mandos, los alumnos pueden, por ejemplo, operar en el interior de una UVI móvil simulada o enfrentarse a emergencias médicas complejas. "La inmersión en estos escenarios les aporta confianza y mejora su capacidad de reacción ante situaciones críticas", explica el director.

El modelo de simulación se extiende más allá del ámbito sanitario. "Aquí estamos en continua renovación; esta aula la acabamos de abrir", comenta Carlos Berberana, responsable de una sala destinada a los estudiantes de Farmacia, una de las titulaciones previstas para Oviedo. El espacio reproduce una farmacia real: estanterías con medicamentos, mostradores y el software que utilizarán los profesionales en su día a día. El objetivo es que los alumnos se enfrenten a situaciones verosímiles desde el primer momento.

Un planteamiento similar se aplica en Odontología, otro de los grados que la UAX proyecta implantar en la capital asturiana, donde competirá directamente con la Universidad de Oviedo. "Intentamos que la formación sea continua", señala Margarita Gómez, decana de la facultad. Las clases se desarrollan en grupo, con un peso constante de la práctica y una metodología que prioriza la interacción frente a la lección magistral.

El centro de simulación veterinaria de la Universidad Alfonso X el Sabio / LNE

Centro de simulación veterinario

Otro de los espacios clave del campus es el Centro de Simulación Veterinario. Aunque esta titulación no está prevista, por ahora, en Asturias, el centro resume bien la filosofía de la universidad. Con 900 metros cuadrados, ya ha formado a más de 1.400 veterinarios y se complementa con un hospital abierto al público. Allí se atienden animales reales, pero en la parte simulada también se recrean situaciones como el parto de una vaca o tratamientos equinos. El hospital veterinario de la UAX es el que más caballos opera en España: 600 intervenciones el pasado año. En un día normal, como el de la visita, un profesor enseña a los alumnos cómo hacer una operación inguinal a uno de los animales.

En la foto superior, Antonio López delante de un paciente generado por IA. Debajo, alumnos en el Centro de Simulación Veterinario. En la imagen inferior, una habitación del hospital simulado. Abajo del todo, los aviones Evo y Eclipse, con los que trabajan los estudiantes de ingeniería. | Alba vigaray

La visita culmina con una escena que rompe con la imagen tradicional de una universidad. En una nave industrial del campus, varios alumnos transportan en una carretilla dos pequeños aviones recreativos. El espacio está gestionado por Ricardo Atienza, director de la Escuela Politécnica Superior, y funciona como un laboratorio de innovación donde los estudiantes trabajan en proyectos reales planteados por empresas españolas.

En ese entorno, futuros ingenieros participan en la mejora del avión de recreo "Eclipse" o analizan componentes de un coche de tren de alta velocidad fabricado por Talgo. Es la última pieza de un engranaje académico que busca acercar la universidad al mundo profesional desde el primer día, y que ahora aspira a replicarse en Oviedo.