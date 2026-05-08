Vox achaca los retrasos y la sobrecarga en los servicios municipales de Oviedo a la regularización extraordinaria de extranjeros

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo anunció este viernes que llevará a la próxima Comisión de Economía Interior una iniciativa con la que pretende rechazar la regularización extraordinaria de extranjeros en situación irregular y defender la llamada "prioridad nacional" en el acceso a los servicios municipales. La formación sostiene que el actual procedimiento está generando una fuerte presión sobre áreas como el padrón, el registro y los servicios sociales, hasta el punto de advertir de un posible "colapso" en la atención ordinaria a los vecinos.

La presidenta de Vox Asturias y portavoz en la Junta General, Carolina López, aseguró que esta propuesta se impulsará de forma coordinada en toda la región. "Esta iniciativa que ponemos en marcha en toda la región es muy sencilla; los españoles tienen que ser lo primero en su propia patria, no puede ser que los inmigrantes ilegales tengan ayudas y los asturianos no puedan acceder a ellas", afirmó. López añadió además que "nuestros recursos limitados deben destinarse a los asturianos", defendiendo así un endurecimiento de los controles administrativos, de las verificaciones en el acceso a prestaciones y de las ayudas municipales.

Según recoge la proposición, la entrada en vigor del procedimiento extraordinario de regularización ha provocado una "afluencia masiva" de solicitantes a dependencias municipales, lo que, a juicio de Vox, está derivando en retrasos administrativos, sobrecarga de trabajo y una "progresiva desatención" de las necesidades de los vecinos. El partido reclama que el Ayuntamiento extreme la comprobación de documentación e informes de vulnerabilidad y rechaza destinar más medios humanos, recursos económicos o dispositivos especiales a este servicio. La portavoz municipal, Sonsoles Peralta, defendió que "es inaceptable que quienes regularicen su situación puedan acceder de forma inmediata a ayudas y prestaciones, que no están al alcance de los españoles que las financian".

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La iniciativa también plantea limitar la tramitación de estos expedientes a los medios ordinarios del Ayuntamiento, evitando refuerzos de personal, horas extra o cambios en la organización municipal. Para Vox, el objetivo es impedir que se altere el funcionamiento habitual de los servicios públicos y preservar las prioridades presupuestarias locales.