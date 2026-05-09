Ángela Cofiño, de las aulas de Oviedo al gran foro europeo de los idiomas

Cuando Asturias apenas empezaba a introducir el inglés en las aulas de Infantil, Ángela Cofiño ya enseñaba el idioma a niños de cuatro y cinco años en una escuela rural de Salas. Tres décadas después, aquella profesora ovetense acostumbrada a trabajar con alumnos de entre 3 y 7 años representará a España en Graz (Austria) en la «Summer School» del Centro Europeo de Lenguas Modernas de Graz (Austria), un encuentro internacional impulsado por el Consejo de Europa que reunirá este verano a 25 especialistas de distintos países.

«Me hace mucha ilusión ser la única española presente allí», reconoce la docente, que recibió la confirmación oficial mientras trabajaba en el Colegio Público Parque Infantil de Oviedo, donde desarrolla buena parte de su labor desde hace años. Su candidatura partió de la Consejería de Educación del Principado y posteriormente superó los filtros del Ministerio de Educación y del propio organismo europeo hasta convertirse en la elegida para representar a España en unas jornadas centradas en la enseñanza de idiom as y el plurilingüismo.

Cofiño, nacida en Oviedo en 1969, compagina su trabajo en el aula con la docencia universitaria en la Universidad Nebrija de Madrid, donde imparte clases online. Doctora en Filología Inglesa por la Universidad de Oviedo, lleva más de 25 años dedicada a la enseñanza bilingüe y a la formación del profesorado, un ámbito en el que ha participado en investigaciones, programas educativos y proyectos internacionales.

Pero buena parte de su trayectoria comenzó mucho antes, en una pequeña escuela rural de Brañasivil, en Salas, donde empezó a trabajar a mediados de los años noventa, cuando la enseñanza temprana del inglés todavía daba sus primeros pasos en Asturias. «Eso fue un poco la génesis para que después la comunidad empezase ya a implantar el inglés en edades tempranas», recuerda.

Aquella experiencia marcó su manera de entender la enseñanza. Desde entonces, ha defendido metodologías basadas en el aprendizaje natural del idioma y en el uso cotidiano de la lengua dentro del aula. «Yo no enseño gramática; enseño a utilizar la lengua», resume. Uno de sus principales ámbitos de trabajo es el denominado «CLIL», un sistema que integra materias como ciencias, arte o sociales con el aprendizaje del inglés para convertirlo en una herramienta real de comunicación y no solo en una asignatura aislada.

Otra de las metodologías en las que ha profundizado es el «Synthetic Phonics», centrado en el aprendizaje temprano de la lectura y la escritura en inglés. Gracias a ese trabajo llegó incluso a formar parte entre 2018 y 2020 de un panel internacional de expertos impulsado por la Universidad de Oxford. «Mis alumnos de cinco años son capaces de leer oraciones completas en inglés de forma comprensiva», explica.

La profesora considera que el contacto constante de los niños con el idioma a través de internet, las redes sociales o las plataformas audiovisuales ha cambiado también la manera de aprender. «Las familias están más concienciadas», señala, aunque insiste en que el verdadero avance depende sobre todo de la metodología utilizada y de perder el miedo a hablar desde edades muy tempranas. «Los pequeños se atreven a todo», afirma. «Están muy motivados y la evolución que tienen, si se hace bien, es espectacular».

Durante las jornadas que se celebrarán entre finales de junio y principios de julio en Graz espera conocer cómo afrontan otros países europeos los nuevos retos de la enseñanza bilingüe. Entre los asuntos que se abordarán figuran la irrupción de la inteligencia artificial en el aprendizaje de idiomas, las metodologías activas o la formación del profesorado.

Noticias relacionadas

«La expectativa que tengo es compartir experiencias y traer también a España cosas nuevas que se están haciendo fuera», señala la profesora ovetense, que este verano llevará hasta Austria una forma de enseñar idiomas nacida hace décadas en las aulas asturianas.