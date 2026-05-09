Atracón solidario en el Antiguo para ayudar a las personas con cardiopatías congénitas: "Cuando se juntan amigos y una buena causa el plan es redondo"

Buen tiempo, amigos y, de postre, una buena causa. Las fiestas del Antiguo continuaron este sábador con la ya tradicional paella solidaria que organiza el colectivo Oviedo Redondo, una iniciativa para recaudar fondos que este año irán destinados a la Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías Congénitas (APACI). Por un precio de 18 euros, los comensales pudieron degustar un plato de arroz, otro de jamón y una casadiella. «Nosotras somos socias de APACI y esto es muy importante para la asociación. Nos va a ayudar mucho», explicaba Oliva Morán, que estuvo en la Corrada del Obispo con su hija Silvia Almaraz.

El ambiente acompañó durante todo el día. Por la mañana, los más pequeños participaron en el concurso de dibujo Oviedo Redondo, en la calle Postigo Bajo. La sesión vermú corrió a cargo de la bandina «Los Collainos», que le pusieron la salsa a la fiesta. Por la tarde llegaron la magia, la entrega de premios del concurso de dibujo y la música, con actuaciones pensadas para alargar la fiesta hasta la noche. Los primeros en subirse al escenario fueron los miembros del grupo «45RPM» y la segunda verbena de las fiestas del Antiguo corrió a cargo de los grupos «Aroma» y «Costa Norte».

En la carpa instalada por si el tiempo no acompañaba hay espacio para unas 400 personas y ayer se prepararon 300 raciones de paella. Los encargados del arroz, como viene siento habitual, fueron los miembros de la asociación San Antonio de Fitoria. «Lleva costilla de cerdo, pollo, salchichas y pimientos. Nosotros tenemos que andar por las fiestas de Oviedo trabajando para poder costear las nuestras. Pero somos los mejores, no es por nada», presumía Lourdes Noval, que ya no tiene abuela. «Llevamos 38 años haciendo paellas, por algo será», apuntaba uno de sus compañeros para reforzar el argumento de Lourdes.

Entre los comensales estaban Ana Bermejo y Mila Garzo, vecinas del barrio, que acudieron a la fiesta con otros amigos. «Estas fiestas son una forma de encontrarnos, de disfrutar del Antiguo y, además, de apoyar a una asociación que hace una labor fundamental. Cuando se junta todo eso, el plan sale redondo», dicen.

También pasaron por la Corrada del Obispo Mark Adlington y Mike Feakes, dos ingleses afincados ahora en Oviedo, que compartieron mesa con Yolanda Vega y Yolanda Rodríguez. «Asturias nos encanta por muchas cosas: por la comida, por la gente y por esta forma que tiene de celebrar cualquier fiesta como si todos fueran de la familia. Vinimos a pasar el día con amigos y nos encontramos con un ambiente increíble», comentaban.

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El programa de este domingo

Para rematar la sexta edición de las fiestas, este domingo tendrá lugar el homenaje a Ildefonso Martínez en la calle del mismo nombre para reivindicar la importancia de la sanidad pública. Después, habrá una sesión vermú, seguida de la lectura del manifiesto contra el hambre, del pregón –a cargode Xuan Cándano, periodista y escritor– y de una comida en la calle que se espera multitudinaria. «Nuestra idea, si el tiempo acompaña, es llegar a acercarnos a los 600 comensales, explica Manuel Velasco Almeida, el presidente del colectivo organizador, Oviedo Redondo. Por la tarde habrá juegos infantiles y las fiestas se despedirán con una última verbena a cargo del «Grupo de Cano» y el DJ Green Eventos.