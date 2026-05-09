Berta Piñán, tras recibir el Premiu Nacional de Lliteratura en el acto institucional del Día de les Letres: "Escribiendo en asturiano escogimos ser felices"
Una celebración emotiva y reivindicativa que fue también un homenaje a Xuan Bello
"Yo creo que escribiendo en asturiano escogimos ser felices". Poco que objetar ante tan incontestable declaración de amor a la lengua y la tierra maternas formulada ayer, sobre el escenario del Teatro Campoamor, en Oviedo, por la escritora, también profesora e investigadora, Berta Piñán. "Nosotros escogimos ser felices defendiendo la otra lengua, la lengua pequeña, frente al olvido, porque simplemente ya era la nuestra", continuó explicando, dejando paso a una posibilidad que tiene también mucho de deseo: "Y si pensáramos que una lengua, esta lengua, no es un campo de batalla, sino una celebración de la libertad, una fiesta de la inclusión, un lugar habitable donde cabemos todos y todas...".
Berta Piñán, asturiana de Cañu, en Cangas de Onís, recibió ayer, de manos del presidente de la Academia de la Llingua Asturiana, Xosé Antón, González Riaño, el Premiu Nacional de Lliteratura Asturiana. Se lo otorgó el jurado por unanimidad; ella lo recibió con gratitud y con generosidad, convirtiendo en protagonista de la última parte de su discurso a Xuan Bello, fallecido el año pasado. Lo recordó como una "figura imprescindible", cuya "lucidez y mirada iluminaron durante décadas nuestro mundo". "Sin él, sin su obra, sin su talento, es imposible entender los últimos 40 años de la literatura asturiana", le reconoció y comparó su obra, su legado, con la madera de los olivos que brota y echa ramas después de cortada.
El público que llenaba el Teatro Campoamor en el acto institucional del Día de les Lletres había recibido con aplausos y muechos entre él puestos en pie a Berta Piñán, al salir a recibir su premio, y estalló de nuevo en aplausos, en un instante de gran emoción, cuando ella mencionó a Xuan Bello.
El acto institucional del Día de les Lletres tiene todos los años una alta carga política y reivindicativo, que en esta edición, con las elecciones autonómicas en el horizonte de 2027, se intensificó. El presidente de la Academia apeló al entendimiento entre las fuerzas parlamentarias asturianas, excluyendo a Vox, aludiendo claramente a la formación aunque sin citar su nombre –fue la única que ayer no envió representación al Campoamor–. "Para nosotros, como institución tutelar y en este tema, solo hay una solución viable de acuerdo con la previsión constitucional: el consenso entre los grandes actores políticos del Principado, la FSA-PSOE y el Partido Popular de Asturias. Son ellos quienes, contando con el resto de fuerzas que sienten Asturias, deben protagonizar un acuerdo que fije los límites de la oficialidad que Asturias necesita para garantizar la libertad lingüística y para deshacer una anormalidad constitucional injustificable en términos democráticos", argumentó.
Protección sí, oficialidad no
El diputado y presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, a las puertas del Campoamor, defendió "las lenguas asturianas" como "un patrimonio que pertenece a todos y no pertenece a ningún partido político". "Tiene que ser un elemento de unión", manifestó y aseguró que el PP tiene "el máximo interés en su uso y su promoción, en libertad". "Las lenguas asturianas tienen que ser protegidas, tienen que ser mimadas, hay que hablar de ellas con respeto y con orgullo; por tanto, el próximo gobierno de Asturias, que estará encabezado por el PP, será sensible a las lenguas", añadió. Álvaro Queipo cerró la puerta, sin embargo, a la oficialidad del asturiano, dado que el PP es contrario a la obligatoriedad en la enseñanza.
El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, que llegó minutos después del líder de la oposición, declinó hacer declaraciones: "Hoy el que tiene que hablar es el presidente de la Academia".
Xosé Antón González Riaño lo hizo, sobre las tablas del Campoamor, para advertir que la política lingüística del actual gobierno del Principado es "mejorable, como toda acción política" y para apoyar la "reivindicación histórica de la especialidad docente del profesorado de asturiano", reconociendo la labor "mantenida en el tiempo, inteligente y revindicativa del colectivo Adae, formado por docentes de asturiano y de eonaviego".
Un año a celebrar entre música de gaita y canciones de la mina
El público llenó el teatro ovetense en una celebración que reunió a personalidades tan diversas como el Rector y el presidente del Oviedo
No todo fue reivindicación, en el Día de les Lletres Asturianes también hubo espacio para la celebración de lo realizado y lo avanzado a lo largo del último año. El presidente de la Academia de la Llingua, Xosé Antón González Riaño destacó algunos hitos editoriales, como la reedición, corregida y aumentada, de las Normas Ortográficas del Eonaviego y el lanzamiento del primer volumen del Pequeño Atlas Lingüístico de Asturias, que coordinan los académicos Claudia Elena Menéndez y David Guardado.
Destacó también la presencia oficial de la Academia de la Llingua, junto con el resto de academias del Estado, en el acto solemne celebrado en septiembre de 2025 en el Congreso de los Diputados con motivo del «Día Europeo de las Lenguas».
El acto institucional, que este año no incluyó la junta extraordinaria de otras ediciones al no haber nuevas incorporaciones, ni de académicos de número, ni correspondientes o de honor, comenzó con un un tema a la gaita, interpretado por Olaya García, y terminó con el Coro Minero de Turón sobre el escenario.
Entre los asistentes, además de políticos de todo signo y de toda Asturias, con una amplia representación del Ayuntamiento de Oviedo y la ausencia del de Gijón, estuvieron desde el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villarverde, hasta el presidente del Real Oviedo, Manuel Paredes, además de, entre otros muchos, el presidente de la Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, o artistas como Joaquín Pixán.
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