Detenido un hombre en Oviedo por maltratar a su pareja y perseguirla: el agresor ya había sido arrestado por amenazarla con un cuchillo

Detenido un hombre por maltratar, espiar y perseguir a su pareja. Los hechos ocurrieron a las 21.40 horas en la calle Alejandro Casona, de Oviedo. Fue la víctima la que puso en alerta a la Policía Local porque se había ido de la casa que compartía con su novio después de una discusión y la seguía. Los funcionarios locales se presentaron en el lugar de los hechos y se entrevistaron con la mujer. Les contó que ambos mantenían relación de dos meses y, en todo este tiempo, era habitual que él la maltratase.

La mujer relató que estaba obligada a dormir con él. El pasado día 7 ella se negó y su reacción fue pegarle un puñetazo en las costillas, le tiró la ropa por la ventana y la echó de casa. Ella volvió al hogar poco tiempo después consiguiendo entrar gracias a que otro compañero de piso le abrió la puerta.

También hace unas tres semanas, el presunto agresor fue detenido tras amenazar a la mujer con un cuchillo y la siguió. En esta ocasión, la mujer se decantó por no presentar denuncia. De igual forma, le controlaba todo lo que hacía. La mujer dijo que no tenía teléfono móvil y utilizaba el de su pareja para entrar en las redes sociales hasta que un día le cambió las contraseñas sin permiso de la titular de la cuenta.

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Con todos estos antecentes, los agentes llamaron por teléfono al hombre y le pidieron que acudiese a la calle Alejandro Casona para entrevistarse con él. Los agentes procedieron a su identificación y el acusado se encontraba en un gran estado de agitación y excitación. También declaró que no había hecho nada. Los funcionarios de Oviedo tomaron la decisión de deternerlo. Antes de pasar por comisaría, fue trasladado al centro de salud de La Lila ante el estado de nerviosismo que presentaba. Una vez dado de alta, fue llevado a las dependencias de Rubín para tomarle declaración. Por su parte, la mujer fue trasladada a otro centro sanitario para que los sanitarios le revisen las diferentes heridas de las agresiones y también porque estaba muy nerviosa.