IU pide un debate sobre el modelo de ciudad de Oviedo: "Consideramos preocupantes los recientes anuncios y contradicciones del gobierno local"

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo propuso este sábado la apertura de un debate monográfico y la creación de un marco específico de trabajo en el Ayuntamiento para definir un proyecto para el futuro de la fábrica de armas de La Vega o El Asturcón. "Consideramos preocupantes los recientes anuncios y contradicciones del gobierno local sobre el futuro de estos espacios, puestos al servicio y a demanda de determinados sectores empresariales como si se tratase de una subasta permanente de suelo y oportunidades urbanísticas. Todo ello, además, al margen tanto del nuevo Plan General de Ordenación Urbana como de procesos ya en marcha, como el concurso de ideas para La Vega", destacó el portavoz, Gaspar Llamazares, a través de una nota de prensa.

En ese sentido, entiende que Oviedo "necesita decidir qué ciudad quiere ser antes de adoptar decisiones aisladas sobre espacios y equipamientos fundamentales para el futuro del municipio". "La ciudad es mucho más que una suma de operaciones urbanísticas o iniciativas privadas. Defendemos un proyecto público de ciudad basado en la identidad y la vocación propias de Oviedo, con la ciudadanía y el conjunto de las fuerzas políticas representadas en el Consistorio, en el centro de las decisiones".

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También defiende que espacios como El Asturcón "deben mantener y reforzar su vocación deportiva, ambiental y de naturaleza, mientras que La Vega debe orientarse hacia usos culturales, científicos y tecnosanitarios vinculados a la innovación y al interés general, como así plantea el Plan Estratégico de Cultura Oviedo". "Pensamos que esos debates no pueden quedar subordinados exclusivamente a la lógica del mercado ni a decisiones improvisadas tomadas entre un planeamiento urbanístico ya agotado y otro todavía pendiente de elaboración".