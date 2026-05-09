Una marabunta multicolor recorre Oviedo apoya la candidatura a Capital Europea de la Cultura: "Venimos a celebrar la amabilidá que para mí es ayudar y compartir"

«En Oviedo existe el arte de tratarse bien». En otras palabras, los ovetenses tienen en su ADN la «amabilidá». Estos lemas diseñados por los alumnos del instituto Margarita Salas (de La Corredoria) encabezaron la marcha en la que participaron 2.500 niños pertenecientes a 34 colegios para apoyar la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031. Sus contrincantes son Cáceres, Granada y Las Palmas de Gran Canaria. La caminata multicolor arrancó pasadas las diez y media de la mañana de la plaza de la Catedral. Ese lugar donde Alfonso II partió hace doce siglos para convertirse en el primer peregrino de la historia de la humanidad. Su estatua, ubicada a un lado de la Sancta Ovetensis, fue testigo de este recorrido que tuvo una de sus imágenes más impresionantes a su llegada a la fábrica de armas de La Vega. La riada de pequeños estudiantes invadió la calle Marcelino Fernández, seguía por un tramo de Adelantado de la Florida y llenaba la empinada vía de Martínez Vigil hasta el cruce con la calle Jovellanos.

Varios eran los objetivos de esta marcha. Por un lado, conmemorar el Día de Europa, que cada año tiene lugar el 9 de mayo. Por otro, que la candidatura de la capitalidad cultural cale entre los alumnos de los colegios e institutos carbayones. Y lo hizo con fuerza. «Venimos a celebrar la amabilidá que para mí es ayudar y compartir», detalló Ana Silva, alumna del colegio de las Dominicas. A su vera, Lara Rodríguez añadió que la «amabilidá es ayudar a las personas cuando necesitan algo y dárselo». «Las personas más amables que conozco son mis padres, mi hermana, mis amigas y mis abuelos porque son personas que me quieren, me cuidan y juegan conmigo», corroboró una de las primeras. Unas palabras que dijeron con total convencimiento y mientras sostenían un folio con la letra de la canción que cantaron en la fábrica de La Vega.

La antigua factoría de armas se convertirá en un epicentro cultural, en una escuela de cine y un espacio escénico que tendrá como objetivo atraer talento joven y profesional. También se impulsará un centro de creación contemporánea. Ayer, se pudo atisbar cómo será su futuro. Las naves que hasta hace una década acogieron la construcción de material armamentístico, se convirtieron en un espacio cultural con un piano colgado del aire, representaciones teatrales, los trucos del mago Martín, canciones y diferentes juegos tradicionales.

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También el recorrido fue una marabunta multicultural. Los niños portaron pancartas con el lema de la candidatura, algunos se vistieron de diferentes países de la Unión Europea y hubo mucho ruido gracias a los instrumentos realizados con materiales reciclados. «Hicieron un tambor con cartón y aluminio y cada uno lo decoramos a nuestro gusto», explicó Analía Sayas, del colegio Pablo Miaja. Por su parte, el director de la candidatura ovetense, Rodolfo Sánchez, resaltó que todo el trabajo hecho tanto por los profesores como por los veinte artistas que recorrieron en los últimos días los colegios ha dado sus frutos. «La amabilidá caló entre los niños». Por su parte, la comisaria Mónica Cofiño adelantó que el proyecto con los colegios es «a largo plazo para consolidar este potente mensaje». Hasta la meteorología fue amable respetando la marcha.