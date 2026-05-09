Pablo López conquista Oviedo con un concierto íntimo y lleno de complicidad

El cantante malagueño Pablo López abarrotó este viernes por la noche el Auditorio Príncipe Felipe dentro de su gira «El niño del espacio», en un concierto marcado por la cercanía con el público y un diálogo constante con sus seguidores. Desde el inicio de la velada pidió a los asistentes que se pusiesen cómodos para disfrutar de una actuación concebida casi como una conversación compartida alrededor de su inseparable piano.

Uno de los momentos más celebrados llegó con «Esdrújula», interpretada a petición de los fans y convertida ya en una de las canciones más esperadas de esta nueva etapa del artista. La cita sirvió también para descubrir algunos adelantos de su próximo LP, previsto para los próximos meses. Entre ellos destacó «Me voy a escapar», un tema en el que el cantante hace referencia, con humor y ternura, a las continuas fugas de su gato. En plena comunión con el Auditorio, el también jurado de «La Voz» lanzó una declaración de cariño a Oviedo –«me encanta estar con ustedes»– antes de bajar al patio de butacas para cantar más cerca de su gente. Tampoco ocultó su sorpresa al encontrarse un piano en el camerino: «Me hacéis sentir Madonna», bromeó ante las risas del público.

Noticias relacionadas

La emoción ganó protagonismo con «Lo saben mis zapatos», coreada por buena parte del auditorio en dos de sus estribillos, antes de dar paso a una vibrante «Libertad», impulsada por las palmas. El repertorio continuó después con «Te espero aquí» y «Quasi», en una noche en la que Pablo López volvió a demostrar su capacidad para convertir un gran recinto en un espacio íntimo