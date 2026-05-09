Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Pablo López conquista Oviedo con un concierto íntimo y lleno de complicidad

El artista malagueño abarrotó el Auditorio Príncipe Felipe, presentó adelantos de su próximo disco y acabó cantando entre el público en una noche de emociones y canciones coreadas

Pablo López, durante el concierto de este viernes en el Auditorio.

Pablo López, durante el concierto de este viernes en el Auditorio. / Mario Canteli / LNE

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

El cantante malagueño Pablo López abarrotó este viernes por la noche el Auditorio Príncipe Felipe dentro de su gira «El niño del espacio», en un concierto marcado por la cercanía con el público y un diálogo constante con sus seguidores. Desde el inicio de la velada pidió a los asistentes que se pusiesen cómodos para disfrutar de una actuación concebida casi como una conversación compartida alrededor de su inseparable piano.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

Uno de los momentos más celebrados llegó con «Esdrújula», interpretada a petición de los fans y convertida ya en una de las canciones más esperadas de esta nueva etapa del artista. La cita sirvió también para descubrir algunos adelantos de su próximo LP, previsto para los próximos meses. Entre ellos destacó «Me voy a escapar», un tema en el que el cantante hace referencia, con humor y ternura, a las continuas fugas de su gato. En plena comunión con el Auditorio, el también jurado de «La Voz» lanzó una declaración de cariño a Oviedo –«me encanta estar con ustedes»– antes de bajar al patio de butacas para cantar más cerca de su gente. Tampoco ocultó su sorpresa al encontrarse un piano en el camerino: «Me hacéis sentir Madonna», bromeó ante las risas del público.

Noticias relacionadas

La emoción ganó protagonismo con «Lo saben mis zapatos», coreada por buena parte del auditorio en dos de sus estribillos, antes de dar paso a una vibrante «Libertad», impulsada por las palmas. El repertorio continuó después con «Te espero aquí» y «Quasi», en una noche en la que Pablo López volvió a demostrar su capacidad para convertir un gran recinto en un espacio íntimo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alarma en Oviedo: el Ministerio del Interior pide ayuda para encontrar a una niña de 5 años desaparecida desde el jueves
  2. Hablan los padres biológicos de la niña de 5 años en búsqueda en Oviedo: 'Nos engañaron para que firmáramos la adopción
  3. Oviedo ya tiene fecha para estrenar el nuevo mapa de TUA: nuevos trazados, frecuencias y paradas
  4. Motín 'salvaje' en un centro de menores de Oviedo: 'Cualquier día va a pasar algo muy grave
  5. Atención conductores: este viernes habrá cortes de tráfico en diferentes partes de Oviedo durante toda la mañana
  6. La nueva archiconocida churrería que se instalará en el centro de Oviedo y que busca trabajadores: 'Tan buenos como siempre, pero más elegantes que nunca
  7. La suerte vuelve a sonreír a Oviedo: un vendedor que instala su punto de venta en la calle Uría y el centro comercial de Salesas reparte 175.000 euros
  8. Una gran obra de ingeniería en Oviedo: El nuevo túnel a Ciudad Naranco se construirá fuera y después se «empujará» bajo las vías

Pablo López conquista Oviedo con un concierto íntimo y lleno de complicidad

Pablo López conquista Oviedo con un concierto íntimo y lleno de complicidad

La Policía investiga la muerte de una joven cuyo cadáver apareció en un ascensor de la calle Quintana de Oviedo

La Policía investiga la muerte de una joven cuyo cadáver apareció en un ascensor de la calle Quintana de Oviedo

Atracón solidario en el Antiguo para ayudar a las personas con cardiopatías congénitas: "Cuando se juntan amigos y una buena causa el plan es redondo"

Atracón solidario en el Antiguo para ayudar a las personas con cardiopatías congénitas: "Cuando se juntan amigos y una buena causa el plan es redondo"

La plaza de Longoria Carbajal acoge con éxito el certamen "Oviedo en Flor" y crece como un gran escenario al aire libre

La plaza de Longoria Carbajal acoge con éxito el certamen "Oviedo en Flor" y crece como un gran escenario al aire libre

Detenido un hombre en Oviedo por maltratar a su pareja y perseguirla: el agresor ya había sido arrestado por amenazarla con un cuchillo

Detenido un hombre en Oviedo por maltratar a su pareja y perseguirla: el agresor ya había sido arrestado por amenazarla con un cuchillo

Ángela Cofiño, de las aulas de Oviedo al gran foro europeo de los idiomas

Ángela Cofiño, de las aulas de Oviedo al gran foro europeo de los idiomas

Paula Mota, codirectora artística de Oviedo Capital Europea de la Cultura en 2031: "«De la candidatura de Oviedo a Capital Cultural me atrajo la ‘amabilida’»

Paula Mota, codirectora artística de Oviedo Capital Europea de la Cultura en 2031: "«De la candidatura de Oviedo a Capital Cultural me atrajo la ‘amabilida’»

Miles de personas marchan por Oviedo en defensa del asturiano: "¡Oficialidá ya!"

Miles de personas marchan por Oviedo en defensa del asturiano: "¡Oficialidá ya!"
Tracking Pixel Contents