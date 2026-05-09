Paula Mota, codirectora artística de Oviedo Capital Europea de la Cultura en 2031: "«De la candidatura de Oviedo a Capital Cultural me atrajo la ‘amabilida’»

La portuguesa Paula Mota fue consultora de la primera fase de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031 y acaba de ser nombrada codirectora junto a Zoe López. A lo largo de su carrera cosecha éxitos como la distinción internacional que consiguió para Évora 2027.

¿Qué vio desde el principio en la candidatura de Oviedo que le atrajo?

Hace unos años estuve viajando por Asturias durante quince días y me encantó. Del proyecto me atrajo el contexto de tranquilidad, de ‘amabilidá’, sin prisas y que se da en un momento en que el mundo exige obligatoriamente una transición social y donde creo que la contribución a esa respuesta reside en la cultura. También me atrajo mucho todo el entusiasmo y el compromiso del equipo.

¿Cómo le llegó la petición para ser codirectora de la candidatura?

De una forma sorprendente y con una mezcla de entusiasmo, pero también de preocupación. Definir un programa artístico para una candidatura a Capital Europea de la Cultura es algo que implica un exigente ejercicio de observación y escucha de un territorio. No consiste en diseñar un programa de actuaciones artísticas, ni tampoco es una muestra de lo que existe culturalmente en el territorio; es mucho más complejo que todo eso. Solo acepté la invitación porque ya estaba vinculada al proceso de candidatura y por compartir la codirección con Zoe Mediero, que es una gran profesional con gran experiencia.

¿Qué le transmite la palabra ‘amabilidá’?

En asturiano plasma la defensa de las lenguas minoritarias europeas, algo que sitúa a Asturias en un terreno que contribuye a la diversidad cultural europea, concretamente en el ámbito lingüístico. Esto es algo muy interesante y simbólico para una candidatura como esta. Para Oviedo 2031, ciudad candidata, ‘amabilidá’ significa una propuesta del territorio al mundo en una época de discursos de odio y de guerra como la que estamos viviendo en el presente y que, para sobrevivir, debemos corregir para poder creer en el futuro.

Usted siempre destaca el coraje de las ciudades que dan el paso adelante para optar a ser Capital Europea de la Cultura. ¿Por qué?

Una candidatura ganadora debe producir un impacto transformador en la ciudad y en el territorio. Para ello, el proceso de escritura y reflexión del proyecto obliga a identificar las fragilidades culturales, sociales,... Asumir esas fragilidades es un acto de valentía en el sentido de que a veces es difícil reconocer lo que está mal, sobre todo cuando el proponente de la candidatura es el Ayuntamiento. Hoy considero que dar este pasoes un acto de valentía y de ‘amabilidá’.

Su experiencia es clave: consiguió que Évora sea Capital Europea de la Cultura en 2027. Cuéntenos cómo fue el proceso.

Tuvo mucho que ver con un ejercicio de distanciamiento, observación y escucha para comprender la ciudad sin prejuicios ni una mirada condicionada. Soy del norte de Portugal y no tenía ninguna relación con Évora; eso me ayudó mucho a situarme en un lugar que yo diría que esneutro. Esa distancia me permitió entender los desafíos de la ciudad, no solo culturales, sino también sociales, económicos, ambientales, históricos, etc. Fue un proceso de equipo, de apertura a la participación.

¿Y cómo lo consiguieron?

Se realizaron muchas entrevistas porque escuchar era fundamental y la diversidad de visiones importa mucho. También leímos muchos documentos sobre Évora y el Alentejo que abordaban temas muy diversos. La candidatura obliga a sumergirse profundamente en una ciudad y en un tiempo muy limitado.

¿Tendrá algún papel el próximo año en Évora?

No, no tendré ningún papel. Terminé mi vínculo en octubre de 2024.

¿Ve algún tipo de similitud entre Oviedo y Évora?

Siempre podemos encontrar similitudes entre las dos ciudades: universidades con una historia importante, la presencia del patrimonio religioso, la proximidad al contexto rural, la frágil relación internacional, ... Pero, en realidad, desde mi punto de vista, son ciudades extremadamente distintas, sobre todo a nivel económico y social.

Portugal creó la marca Capital Portuguesa de la Cultura para las ciudades finalistas. ¿Debe España copiar esta idea?

Creo que es una idea que tiene sentido para las ciudades que son seleccionadas para la fase en la que está ahora Oviedo. La segunda. Defiendo esta idea porque el proceso de candidatura es bastante complejo, obliga a una inversión importante y construye un camino a nivel de estrategia cultural de ciudad. Este título puede ser un impulsor para que las ciudades no se desmotiven e implementen su plan estratégico.

¿Ya ha comenzado con la redacción del nuevo dossier?

Sí. En realidad tenemos dos meses para escribir el dossier de selección, cuyo plazo de entrega finaliza el 3 de noviembre de 2026, y debemos considerar, además de la redacción, el diseño y el tiempo de traducción al inglés y su correspondiente revisión y corrección.

Adelántenos cómo será.

El programa artístico de una candidatura ganadora debe, ante todo, responder a los criterios definidos por la Comisión Europea. Tiene que tener una visión y estrategia artística clara y coherente, diálogo intercultural y una mayor comprensión mutua entre los ciudadanos europeos,... A todo esto se suman las recomendaciones del informe del jurado sobre las consideraciones relativas al bid book de preselección, el primer dossier entregado, y la relación con los ejes para el sector cultural y artístico definidos por la Comisión Europea, concretamente el programa Culture Compass for Europe.

¿La programación artística tendrá en cuenta las actividades ya consolidadas en la programación cultural ovetense?

Una Capital Europea de la Cultura no tiene como objetivo financiar estructuras o proyectos ya financiados por la ciudad y consolidados, sino crear un programa artístico que potencie y desafíe a una ciudad o región para Europa y para el mundo a partir de la actividad artística y cultural. En ese sentido, abrimos el diálogo a todos, incluidos los proyectos ya consolidados, para valorar el sentido de su participación y colaboración en el programa artístico, que debe tener calidad y dimensión europea. Nos interesa diseñar y defender un programa ganador e innovador, que implique el surgimiento de nuevos proyectos para la ciudad y la región y, sobre todo, que tenga sentido para Oviedo y Asturias, que garantice muy bien la contribución transformadora, impulsora y de legado cultural para la ciudad, concretamente para la actividad del sector artístico residente y con impacto en los ciudadanos.

¿Cree que es más complicada la primera o la segunda fase de defensa de una candidatura?

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