La plaza de Longoria Carbajal acoge con éxito el certamen "Oviedo en Flor" y crece como un gran escenario al aire libre

La renovada plaza de Longoria Carbajal sigue echando tallo para convertirse en uno de los grandes escenarios al aire libre de Oviedo, uno de los objetivos que persigue el equipo de Gobierno capitaneado por Alfredo Canteli. Este céntrico emplazamiento situado en el corazón de la ciudad acogió este sábado una nueva edición del certamen «Oviedo en Flor», una cita que antes se celebraba en la calle Gil de Jaz y que busca dinamizar el comercio local, en este caso el sector de las floristerías, sacando a la calle sus productos en un escenario «privilegiado», según sostiene el alcalde. «Tenemos una plaza que antes no había en Oviedo y donde se pueden hacer muchas cosas, ahora hay que traer actividad y lo haremos», señala Alfredo Canteli.

Lo cierto es que este sábado hubo actividad. Los siete comerciantes que instalaron sus puestos en Longoria Carbajal se fueron contentos con el volumen de ventas y el ambiente a lo largo de toda la jornada, con el sol casi siempre como aliado, fue notable. «La verdad es que se está vendiendo muy bien porque es una zona por la que pasa mucha gente. Esto tendría que hacerse todos los sábados», sostiene Covadonga Alonso, que tiene una floristería en Colloto. «Está precioso, apetece acercarse a los puestos porque está lleno de colorido», aseguraba una de sus clientas, Deli Naranjo.

Gloria Fernández y Aída Cuesta casi no podían pararse a dar su valoración sobre el mercado de flores que se montó en Longoria Carbajal porque no daban abasto. «La gente se lleva todo tipo de flores. Lo cierto es que es un buen sitio y que esto está lleno», decía Fernández mientras le cobraba a Francisco García, un joven que ayer quiso tener un detalle con su madre. «Voy a llevarle unas flores porque se lo merece. Cuando es para una madre hay que estirarse», decía entre risas.

Una de las que se pasó por el certamen «Oviedo en Flor» fue la concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, de cuya mano estuvo la organización del evento. «Es una iniciativa que busca recuperar el tirón del centro, llenar de vida, de color y de actividad el corazón de nuestra ciudad», señaló la edil, que agradeció la colaboración de las floristerías participantes y del taller de empleo municipal encargado de preparar las peanas de la exposición y otros elementos decorativos. «Esta plaza tiene mucho potencial y se lo sacaremos. Los comerciantes de la zona están muy contentos porque ya se empieza a notar movimiento», recalcó.

En Longoria Carbajal también hubo espacio para los más pequeños, que pudieron disfrutar con los pintacaras y los diferentes talleres. «Estamos coloreando una flor y después nos la vamos a poder llevar para casa. No sabía yo que esto iba a estar tan guay», decía Valentina Paneiro mientras trataba de no salirse de la plantilla. Para completar la oferta también hubo dos conciertos musicales a cargo de los grupos «Gil & Him» y «Body & Soul Trío».

Variante de Trubia

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, criticó la «falta de avances» del Gobierno del Principado en varias infraestructuras que considera clave para el concejo. El regidor citó la ansiada variante de Trubia o la Ronda Norte como ejemplos de proyectos pendientes sobre los que, a su juicio, no se está ejerciendo suficiente presión por parte del Gobierno regional. «Trubia cuenta con un desarrollo empresarial importante y no se puede seguir sacando eternamente los camiones por el centro del pueblo, es necesaria», dice el alcalde. Canteli asegura que mantiene una buena relación con el presidente regional, Adrián Barbón, pero subraya que sus conversaciones no se centran en «lo que se hizo», sino en «todo lo que no se hizo».

Noticias relacionadas

El alcalde también reprochó que la Ronda Norte haya desaparecido del debate político, pese a que, según recordó, antes de la llegada del actual equipo de Gobierno municipal «era defendida por el tripartito» que formaban PSOE, IU y Somos. «Me gusta la política que hace cosas en beneficio de los pueblos y, en este caso, de Oviedo», afirmó Canteli, antes de advertir de que ese «inmovilismo» no sabe «dónde nos va a llevar».