La Policía investiga la muerte de una joven cuyo cadáver apareció en un ascensor de la calle Quintana de Oviedo

La Policía Nacional investiga desde este sábado la muerte de una joven cuyo cuerpo apareció en el ascensor del edificio en el que residía, en el número 11 de la calle Quintana. El cadáver fue localizado sobre las nueve de la mañana por un vecino del inmueble, que alertó al 112. La fallecida presentaba sangre en la boca y, aunque los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis y no hay nada descartado, en un primer examen no se apreciaron otros signos externos de violencia.

Hasta el portal se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, que se hicieron cargo de las primeras diligencias, así como personal sanitario del SAMU. Los médicos acudieron al edificio tras el aviso, aunque en un primer momento no certificaron el fallecimiento. La confirmación oficial de la muerte se produjo posteriormente, con la llegada del forense, que examinó el cuerpo antes de su levantamiento.

El inmueble cuenta con cámaras de seguridad, un elemento que puede resultar clave para reconstruir las últimas horas de la joven. Según fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA, en las grabaciones se observa cómo la fallecida entra en el portal acompañada de un hombre también joven, «corpulento» y que llevaba una gorra. Siempre según las mismas fuentes, el varón accedió con ella al edificio y salió a los pocos minutos. En las imágenes, incluso mira hacia la cámara, sin que en principio se advierta una actitud sospechosa.

La fallecida llevaba aproximadamente tres meses residiendo en el edificio. Los vecinos explican que vivía sola, aunque apenas la conocían, precisamente por el porque hacía poco que se había instalado. Algunos residentes señalaron que la joven tenía su vivienda en la tercera planta, si bien, según los testimonios recabados, al entrar en el ascensor habría subido por error hasta el quinto piso. Después volvió a utilizar el elevador y fue entonces cuando apareció muerta en su interior.

La Policía Nacional continúa practicando diligencias para tratar de aclarar lo ocurrido. Los agentes trabajan con las imágenes de las cámaras del portal, con las declaraciones de los vecinos y con las pruebas que puedan aportar los servicios forenses. La autopsia será determinante para establecer la causa exacta de la muerte y precisar si se trató de un fallecimiento natural, accidental o si pudo intervenir algún otro factor.

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Por ahora, la investigación sigue abierta y se impone la prudencia. La presencia de sangre en la boca, la ausencia inicial de otros signos visibles de violencia y los movimientos registrados en las cámaras son algunos de los elementos que los investigadores analizan para reconstruir lo sucedido en el edificio antes de que el cuerpo de la joven fuera localizado en el ascensor.