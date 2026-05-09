El PSOE urge a conocer el estado del plan local de salud de Oviedo y su hoja de ruta
“La salud pública tiene en nuestro municipio retos evidentes asociados a la contaminación, el ruido, el envejecimiento de la población o el fomento de hábitos saludables”, destaca Sánchez Santa Bárbara
Conocer en qué estado se encuentra la elaboración del plan local de salud y saber cuál es su hoja de ruta. La concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara acaba de registrar una batería de presentuas ante la comisión de Salud para conocer cómo va el trabajo que se está desarrollando en torno a una herramienta estratégica importante para adaptar las políticas municipales a los retos actuales en materia de salud pública, bienestar social, envejecimiento, salud mental y prevención”.
A través de una nota de prensa, la edil considera que la actualización de este documento “es muy necesaria” y subrayan que un plan de estas características requiere “tiempo, coordinación institucional y participación de distintos agentes sociales y profesionales” para que pueda convertirse en un instrumento útil, transversal y con capacidad real de aplicación.
Asimismo, el PSOE destaca la importancia de que el proceso continúe incorporando la participación de asociaciones vecinales, entidades sociales, profesionales y ciudadanía, con el objetivo de construir “un plan lo más útil y consensuado posible”. “La salud pública tiene en nuestro municipio retos evidentes asociados a la contaminación, el ruido, el envejecimiento de la población o el fomento de hábitos saludables”, ha insistido Sánchez Santa Bárbara.
La edil ha detallado que el plan vigente tiene ya casi una década de antigüedad y “su revisión se antoja urgente. Necesitamos una nueva herramienta que nos permita identificar los campos de actuación y evaluar las políticas municipales destinadas a mejorar la salud de los y las ovetenses”.
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