Un recital musical de sugerente colorido

La OSPA (Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias) presentaba ayer en Oviedo, en el decimotercero de abono, un programa sugerente de música francesa y española con aires comunes desde la vecindad y biografías de los compositores elegidos.

Comenzaba el concierto con el poco escuchado "Poema del amor y del mar" de Chausson, con un interludio donde volver a constatar el excelente estado de la OSPA, con Aitor Hevia de nuevo concertino invitado, el titular portugués y la mezzo francesa Adèle Charvet, plena, expresiva, delicada, en esta maravilla sinfónico-vocal que emocionó a un Auditorio que sigue sin registrar la asistencia que la calidad de los conciertos se merece.

La segunda parte, con una reforzada OSPA con alumnado del CONSMUPA, nos trajo la España parisina de Debussy más la sentida en la distancia del sevillano Turina.

Caleidoscopio instrumental

"Iberia" de Debussy es nuestra piel de toro, la orquestación impresionante del francés con la inspiración y color hispano, caleidoscopio instrumental para disfrutar con cada sección de la OSPA y Coelho dibujando toda la paleta parisina. Si el segundo "cuadro" trajo perfumes nocturnos, la mañana festiva resultó un derroche sinfónico.

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Para cerrar, todo el empuje orquestal desde el piano que son las enérgicas "Danzas fantásticas" de Turina. Ritmo que nos transporta con aires festivos, nostalgia y energía en tres momentos de evanescencias y toda una gama tímbrica: jota aragonesa, zambra andaluza y la "Orgía" casi zapateado que siempre asociaré a la publicidad de un conocido brandy. Pasión y exuberancia en este abono 13 que volvió a abrir la puerta grande a una OSPA pletórica y colorista.