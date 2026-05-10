Unos 350 usuarios de los centros sociales de Oviedo celebran el Día de Europa en el Calatrava con baile y actividades para todas las edades

Menuda se montó este domingo en el Palacio de Congresos de Oviedo. Más de 350 usuarios de los diferentes centros sociales de Oviedo se dieron cita en el edificio de Calatrava para celebrar la Fiesta de Europa, una jornada lúdica, cultural e intergeneracional inspirada este año en la candidatura a Capital Europea de la Cultura Oviedo 2031. «Aprovechamos el Día de Europa y la final de los torneos para hacer una fiesta abierta a todos los públicos, con una mezcla de generaciones y edades tremenda», explica Covadonga Díaz, la concejala responsable del área de centros sociales en el Ayuntamiento de Oviedo.

La jornada comenzó por la mañana, con las finales intercentros de los torneos de Parchís y Tute, que reunieron a los participantes de los distintos centros sociales en una competición que se alargó durante buena parte del día. De hecho, la final de Parchís no se resolvió hasta la tarde, poco antes de que arrancara el resto de la programación. «Ganamos al parchís en el centro de Villa Magdalena, pero aquí no hubo manera. No salió el uno», explicaba entre risas Mari Paz Prado, que acudió a la fiesta acompañada de su amiga Oliva Campillo.

A partir de las cinco, el Palacio de Congresos se abrió también a las familias con una recepción y un photocall de temática europea, exhibiciones de juegos de mesa y varios talleres infantiles, como el de decoración de macetas «El jardín de Europa» y la actividad «Consigue tu estrella europea». La fiesta continuó después con la entrega de premios de los torneos y un baile amenizado por Amador Valdés, habitual de los centros sociales, que puso a bailar a mayores y pequeños hasta el cierre de la actividad.

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Pero la sorpresa llegó al final. Alrededor de cuarenta componentes de la Banda de Gaitas de Oviedo y un centenar de usuarios de los centros sociales se unieron para cantar el himno de la Alegría y el de Asturias.