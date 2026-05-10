El Ángel de Javi y el dueño de Rialto serán reconocidos en Oviedo: la cofradía del Torto les hará un emocionante homenaje
El capítulo anual de la cofradía del Torto de Maíz se celebrará el 16 de mayo en el Auditorio Príncipe Felipe
La cofradía del Torto de Maíz celebrará sábado 16 de mayo su capítulo en el que distinguirán al empresario Francisco Gayoso, dueño de la confitería Rialto, que este año celebra su primer centenario. También reconocerán al restaurante Molín de Mingo, ubicado en Peruyes (Cangas de Onís), al periodista Juan Pablo Carpintero y a la Fundación «El Ángel de Javi».
La entrega de estos galardones estará presidida por el cofrade mayor, Maximino Rodríguez, y tendrá lugar a las doce del mediodía del 16 de mayo en el Auditorio Príncipe Felipe. Después, toda la comitiva se trasladará al restaurante Nastura donde degustarán un aperitivo y la posterior comida.
Durante toda la jornada se realizará una recaudación benéfica para ayudar a la familia de Javi, el pequeño de ocho años sufre el síndrome de Nedamss, una enfermedad rara y devastadora que le está robando poco a poco el habla, la movilidad y la respiración. Su historia es en definitiva la historia de esta gran familia. Una lucha desde hace casi dos años por aplicarle la terapia génica disponible en Estados Unidos
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