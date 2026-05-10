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Atención conductores por los nuevos cortes en la A-66 a su paso por Oviedo: las limitaciones comenzarán este domingo

Se recomienda a los conductores acceder a la autopista por la plaza de Castilla o realizar un cambio de sentido en la salida 27

Un control de la Policía Nacional en la A-66.

Un control de la Policía Nacional en la A-66. / FERNANDO RODRIGUEZ / LNE

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Nuevos cortes en la A-66 a su paso por Oviedo. La entrada a la ciudad desde la autopista y hacia la Ronda Sur –la número 29– permanecerá cortada durante las próximas tres semanas en horario de noche. Las obras de mantenimiento de la vegetación y el arbolado obligan a llevar a cabo las restricciones en el ramal de Fozaneldi para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios. Los cortes comenzarán este lunes a partir de la medianoche y se extenderán hasta las seis de la mañana.

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De martes a viernes, la hora de corte se adelantará comenzando a las diez de la noche y prolongándose hasta las seis de la mañana. Estos horarios se repetirán durante las dos semanas siguiente y los fines de semana no se impondrán limitaciones. Esta actuación forma parte de los diferentes trabajos que está realizando el Ministerio de Transporte, liderada por Oscar Puente, para la conservación y el mantenimiento en carreteras de la región.

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Los conductores podrán acceder a la A-66 a través de la plaza de Castilla que une con el ramal 0-12. El Estado también recomienda hacer un cambio de sentido en la salida 27 para llegar hasta la Ronda Sur, según informaron ayer a través de un comunicado. Estas restricciones se producen después de que, a mediados de abril, se cortase al tráfico la entrada a Oviedo en este mismo punto. Las restricciones duraron en esta ocasión dos semanas y también se ejecutaron por las noches para evitar cortar el tráfico durante el día.

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