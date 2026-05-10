Atención conductores, Oviedo ya vigila y multa por no llevar la nueva etiqueta de la DGT: multas de 800 euros y cientos de vehículos inmovilizados y enviados al depósito en otras ciudades

Atención a los usuarios de patinetes eléctricos tras el Real Decreto que señala la obligación de asegurar los vehículos de movilidad personal (VMP). La nueva normativa divide en dos los tipos de VMP. Primero, los que cuentan con certificado de circulación. Desde el 22 de enero de 2024 solo se pueden comercializar estos modelos, que incorporan una placa de marcaje de fábrica única, permanente y legible. Para inscribirlos será necesario aportar los datos del titular, el número de certificado y el número de serie, además de abonar la tasa correspondiente. Una vez completado el trámite, la DGT expedirá un certificado de inscripción digital. Por otro lado, se encuentran los VMP que no disponen de certificado de circulación. Estos vehículos, que no cumplen los requisitos técnicos actuales y carecen de placa de marcaje, podrán seguir circulando en régimen transitorio hasta el 22 de enero de 2027. No obstante, también deberán inscribirse en el registro y contar con el seguro obligatorio. En este caso, bastará con adjuntar documentación básica como la factura, la ficha técnica o una fotografía del vehículo.

Una vez obtenido el certificado de inscripción, todos los VMP deberán portar una etiqueta identificativa con el número único asignado. Esta etiqueta podrá adquirirse en un manipulador de placas habilitado y deberá colocarse en el porta-identificador del vehículo o, en el caso de los no certificados, en un lugar visible.

Aviso a los conductores ovetenses tras el anuncio en los paneles: la multa de 200 euros que van a recibir por no llevar el el elemento de seguridad obligatorio / M. I.

Son ya muchas las ciudades que han comenzado a aplicar estas medidas y ha realizar controles de vigilancia. El Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado una actualización integral de la Ordenanza de Movilidad y Tráfico, sustituyendo la normativa que estaba vigente desde 2007, con el objetivo de adaptarse a los nuevos retos de la movilidad urbana y regular de forma específica el uso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como los patinetes eléctricos. Según ha informado el consistorio, en la nueva norma se obliga a todos los usuarios a usar casco. Además, los patinetes serán retirados al depósito municipal si están estacionados obstaculizando el tránsito peatonal, accesos a edificios, fachadas o anclajes al mobiliario urbano. La normativa define a los VMP como vehículos de una sola plaza, con una velocidad máxima de diseño comprendida entre 6 y 25 kilómetros por hora, y fija una edad mínima de 16 años para su conducción. El uso del casco y de los elementos reflectantes homologados será obligatorio para todos los usuarios.

Otras ciudades como Valencia han reforzado los controles sobre los patinetes eléctricos en distintos puntos de la ciudad, "dentro de una línea de actuación orientada a mejorar la seguridad vial, ordenar el uso de estos vehículos y responder a las demandas trasladadas por asociaciones vecinales en barrios donde se han detectado problemas de convivencia y uso ordenado del espacio público entre los vehículos de movilidad personal (VMP) y el resto de vecinos", así lo ha asegurado el concejal de Movilidad y Policía Local, Jesús Carbonell.

El balance operativo de la primera semana asciende a 161 vehículos controlados, 219 denuncias y 129 inmovilizaciones de VMP. Esto supone que aproximadamente el 80,1% de los vehículos inspeccionados acabaron inmovilizados.

Otras ciudad donde se ha reforzado la vigilancia es Córdoba. La Policía Local ha comenzado a sancionar con hasta 800 euros de multa a los propietarios infractores tras pasar varias semanas alertando a los usuarios de estos vehículos sobre la necesidad de registrarlos y de contar con seguro", declaraba el delegado de Seguridad del Ayuntamiento, Jesús Coca.