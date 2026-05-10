La autopsia revela que la mujer hallada muerta en un ascensor de Oviedo falleció por causas naturales

La mujer que apareció muerta en un ascensor de la calle Quintana la mañana del pasado sábado falleció de forma natural. Así lo confirma la autopsia realizada al cadáver, que descarta una muerte violenta y la intervención de terceras personas en el fallecimiento. La Policía Nacional investigaba el caso después de que el cuerpo de la mujer, de 69 años de edad, fuese localizado en el elevador del edificio en el que residía, en el número 11 de esta céntrica vía de Oviedo.

El cadáver fue hallado sobre las nueve de la mañana por un vecino del inmueble, que alertó al 112. Hasta el portal de la calle Quintana se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, que se hicieron cargo de las primeras diligencias, así como personal sanitario del SAMU, que poco pudieron hacer ante la trágica situación. Los médicos acudieron al edificio tras el aviso, aunque la confirmación oficial de la muerte se produjo posteriormente, con la llegada del forense, que examinó el cuerpo antes de su levantamiento.

La presencia de sangre en la boca de la fallecida llevó inicialmente a los investigadores a mantener abiertas todas las hipótesis, como es habitual en este tipo de intervenciones. Sin embargo, desde un primer momento no se apreciaron signos externos de violencia. El resultado de la autopsia ha permitido ahora aclarar lo ocurrido y confirmar que la mujer falleció por causas naturales.

El inmueble en el que se produjeron los hechos cuenta con cámaras de seguridad, cuyas imágenes fueron revisadas por los agentes para tratar de esclarecer lo ocurrido y comprobar los movimientos registrados en el portal. En esas grabaciones se aprecia que, en torno a esa franja horaria, un hombre accedió al edificio y lo abandonó pocos minutos después. La revisión de las cámaras formó parte de las diligencias habituales de la investigación, sin que de ellas se desprendieran indicios de una actuación violenta ni de la participación de terceras personas.

Nueva en el edificio

La mujer llevaba aproximadamente tres meses residiendo en el edificio. Los vecinos explicaron que vivía sola y que apenas la conocían, precisamente porque hacía poco tiempo que se había instalado en el inmueble. Algunos residentes señalaron que tenía su vivienda en la tercera planta, si bien, según los testimonios recabados, al entrar en el ascensor, antes de morir, habría subido por error hasta el quinto piso. Después volvió a utilizar el elevador y fue entonces cuando apareció muerta en su interior.

La Policía Nacional practicó diligencias para aclarar lo ocurrido, tomando declaración a vecinos, revisando las cámaras del portal y recabando la información aportada por los servicios forenses. Con el resultado de la autopsia, queda confirmado que la muerte no fue violenta y que no mediaron terceros.

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El hallazgo del cadáver causó conmoción entre los residentes del inmueble y en la zona de la calle Quintana. La investigación policial permitió despejar las principales incógnitas abiertas tras la aparición del cuerpo en el ascensor y confirmar que el fallecimiento se produjo por causas naturales.