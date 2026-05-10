Cruz Novillo, el creativo que hizo del carbayón y de Clarín un billete "singular" de 200 pesetas

Hace una semana moría en Madrid el escultor, grabador, pintor y diseñador español José María Cruz Novillo. Tenía 89 años y ha sido unánimemente reconocido como uno de los máximos exponentes de la modernización de la identidad gráfica española en la Transición, con logotipos que forman parte de la cultura visual más contemporánea de nuestro país.

Entre otras cosas, porque empresas y organismos reconocibles por toda España llevan su seña. Es el caso de Renfe, Correos, Banco Pastor, Endesa o el Tesoro Público, partidos políticos como el PSOE con su puño y su rosa, o medios de comunicación como la COPE, el grupo Prisa, "Diario 16", "El Mundo", Antena 3 Radio...

De su fallecimiento se ha hecho eco esta semana, también, el Banco de España. Y no solo porque haya dos ejemplos de la faceta de Cruz Novillo como artista plástico en el fondo patrimonial del Banco -tan importante que está en desarrollo el futuro museo del Banco de España, en su sede histórica de Gran Vía de Madrid- sino porque José María Cruz Novillo fue el responsable del diseño de la penúltima serie de billetes de pesetas, previa a la implantación del euro, que emitió el Banco de España, emitida entre 1978 y 1985 y que se pusieron en circulación entre 1982 y 1987.

José María Cruz Novillo, durante la presentación en 2019 de la exposición "Diafragma. Dodecafonico 8.916.100.448.256, Opus 14", en Valladolid. / .

En esa serie de billetes, de 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000 y 10.000 pesetas dicen los portavoces del Banco de España que Cruz Novillo hizo patente "su predilección por la coherencia gráfica, el equilibrio cromático, la economía formal y el contraste entre espacios positivos y negativos". De aquel encargo contaba orgulloso que había aprendido muchas cosas "como que lo más importante es que no puedan ser falsificados”.

Menos en los dos grandes billetes de 5.000 y 10.000 pesetas, donde el protagonismo lo tuvo el rey de España, Juan Carlos de Borbón, y su heredero y entonces príncipe, Felipe, en el resto de la serie Cruz Novillo estampó por un lado el retrato de grandes escritores del siglo XIX y XX y, por el otro, una cita y un lugar relacionados con su obra.

Y ahí estuvo el guiño a Asturias, ya que el billete más pequeño, el de 200 pesetas, emitido el 16 de septiembre de 1980, se lo dedicó a Leopoldo Alas, Clarín. Y de su obra maestra "La Regenta" sacó el texto que incluyó en el reverso del papel moneda: "...el Confín, una montaña que escondía sus crestas en las nubes y caía a pico sobre valles ocultos...". En ese reverso el gran protagonismo lo tenía un árbol tan simbólico para su unión con Clarín, como el carbayón ovetense. Según los expertos, el dibujo que se muestra del árbol es un grabado del carbayón, del ilustrador José Fernández Cuevas, recogido en la revista "La Ilustración gallega y asturiana".

"Nuestro estudio recibió en1978 el encargo de diseñar los billetes de pesetas, que se mantendrían en vigor con algunas modificaciones hasta la llegada del euro. Un diseño en el que se tuvieron especialmente en cuenta las medidas de seguridad para evitar falsificaciones y donde hay que destacar el magnífico trabajo de los grabadores", recuerda Cruz Novillo sobre este trabajo.

El reverso del billete de 200 pesetas. / .

Como guinda del trabajo, lo mismo en el anverso que en el reverso del billete -cuya impresión era casi monocromática anaranjada- se utilizó la Cruz de la Victoria, símbolo de Asturias. Otra curiosidad asturiana estriba en que el gobernador del Banco de España que firma en el billete es el gijonés José Ramón Álvarez Rendueles.

El billete de 200 pesetas es muy recordado por los aficionados por ser una "pieza singular en la numismática española", dicen. Y eso porque fue el único que se emitió en ese valor y solo estuvo en circulación hasta 1988, ya que paulatinamente sería sustituido por la moneda de 200 pesetas. El día que se hizo pública su retirada el Banco de España anunció que conservaría su validez durante un año "y en los siguientes siete años podrá ser canjeado en el Banco de España, plazo tras el cual se considerará caducado".

Algún cariño tendría Cruz Novillo por este billete "pequeño, singular y algo olvidado", como dicen algunos expertos numismáticos, ya que entre los carteles, ilustraciones y otras bellezas del diseño gráfico salidas de su estudio, su compañía vende enmarcados y firmados por Novillo algunos de esos billetes de 200 pesetas.