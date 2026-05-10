La emotiva graduación de 44 alumnos del colegio de los Dominicos de Oviedo

El colegio Santo Domingo de Guzmán celebro la graduación de 44 alumnos de 2º de Bachillerato. El especial y emotivo acto –en la foto– tuvo lugar en el centro y la celebración arrancó con una misa oficiada por el padre Valdés que acaba de celebrar sus 90 años.

A continuación, tuvo lugar la entrega de diplomas y los discursos de despedida en un acto académico lleno de agradecimiento, recuerdos y emoción por la etapa que termina y los nuevos caminos que ahora comienzan. Más tarde, todos los asistentes pudieron compartir un agradable momento juntos en torno a un ágape y un vino español. También hubo en el centro un photocall con la orla de los alumnos.