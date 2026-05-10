La emotiva graduación de 44 alumnos del colegio de los Dominicos de Oviedo
El padre Valdés presidió la misa que sirvió de despedida para los alumnos de 2º de Bachiller
El colegio Santo Domingo de Guzmán celebro la graduación de 44 alumnos de 2º de Bachillerato. El especial y emotivo acto –en la foto– tuvo lugar en el centro y la celebración arrancó con una misa oficiada por el padre Valdés que acaba de celebrar sus 90 años.
A continuación, tuvo lugar la entrega de diplomas y los discursos de despedida en un acto académico lleno de agradecimiento, recuerdos y emoción por la etapa que termina y los nuevos caminos que ahora comienzan. Más tarde, todos los asistentes pudieron compartir un agradable momento juntos en torno a un ágape y un vino español. También hubo en el centro un photocall con la orla de los alumnos.
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