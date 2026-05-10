El nuevo carril bici de Oviedo que toma forma: se unirá con la senda de Fuso de la Reina
Las obras, que permitirán unir los barrios que llevan años separados por una carretera, finalizarán en julio
Una carril bici que conectará con la senda de Fuso de la Reina y el barrio de Otero. Las obras de reurbanización de la Ronda Sur encaran una nueva fase con la construcción de la vía destinada para los ciclistas. Los operarios de la empresa Ogensa ya han comenzado con la construcción de la vía y, de forma paralela, están instalando diferentes señales –como semáforos– destinados a los ciclistas. La previsión de la concejalía de Planeamiento Urbanístico, liderada por Nacho Cuesta, es que en los próximos días comiencen los trabajos para realizar el paso elevado de San Melchor García Sampedro. De esta forma, se resolverán los problemas de conexión entre los barrios una vez que se inauguren estas obras. Se prevé que el corte de la cinta inaugural sea en julio.
Mientras tanto, los vecinos ya pisan la nueva acera del lado del hotel Iberik Santo Domingo Plaza y vislumbran cómo será la salida rodada desde Villafría hacia la plaza del Cardenal Tarancón —nombre oficial de la glorieta de Fozaneldi—. En paralelo, la mediana central ya está ejecutada y ajardinada en su estructura básica, anticipando la imagen de bulevar que se persigue para este tramo de la Ronda Sur. La reducción de carriles, de tres a dos por sentido, ha liberado espacio suficiente para crear una franja verde que mejorará la seguridad y el confort de quienes transiten por la zona.
El proyecto supone una inversión inicial de 1,81 millones de euros. Sin embargo, la necesidad de completar el diseño con el carril bici ha llevado al Consistorio a preparar un modificado de obra por importe de 208.000 euros. Esa ampliación, que eleva el coste por encima de los dos millones, permitirá ejecutar los 800 metros de trazado ciclable entre el entorno de Otero y Melchor García Sampedro con la senda verde de Fuso de la Reina, cerrando un itinerario de casi diez kilómetros para bicicleta. La intervención busca coser una herida urbana que se abrió cuando la Ronda Sur se concibió como una vía rápida por la que cada día hay miles de circulaciones.
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