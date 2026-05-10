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El PSOE pregunta si el Ayuntamiento también pedirá (como al Real Oviedo) 40 millones a los empresarios chinos por El Asturcón

El portavoz acusa al Alcalde de "romper públicamente" con el Real Oviedo

Foto de entrevista a Carlos Fernández Llaneza en Los Pilares (La Losa)

Foto de entrevista a Carlos Fernández Llaneza en Los Pilares (La Losa) / Mario Canteli / LNE

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, preguntó este domingo si el Ayuntamiento también pedirá 40 millones de euros a los empresarios chinos que quieren invertir en Oviedo y a los que ofreció los terrenos del antiguo hípico. "Hay que recordar que el Alcalde justificó su rechazo a negociar esta parcela con el Real Oviedo porque aseguró que nunca había pedido estas instalaciones, luego sostuvo que el equipo había planteado condiciones inasumibles y, finalmente, le exigió esta cantidad a cambio de la parcela". Además, subrayó, que el primer edil entró en "contradicciones evidentes durante meses porque aseguró que la prioridad era la ciudad deportiva mientras ahora ofrece las instalaciones a empresarios extranjeros. La pregunta es sencilla: ¿también les va a exigir esta cifra o estas condiciones imposibles eran solo para el club?".

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Es por ello que el socialista considera "desafortunadas" las declaraciones del Alcalde ofreciendo estos terrenos. "Canteli se apresuró a bendecir proyectos en Latores y La Manjoya con empresarios; después le negó la opción de El Asturcón al club y ahora pretende romper públicamente con el Real Oviedo. A nuestro entender, no es el papel que debe jugar un alcalde".

Fernández Llaneza también resaltó “los esfuerzos sinceros que hicimos desde nuestro grupo municipal defendiendo El Asturcón como una alternativa viable para la ciudad deportiva”. “Era una oportunidad de oro y Canteli la arruinó”, lamentó. “Estamos hablando de unas instalaciones en las que el PP enterró más de 60 millones de euros de dinero público y que siguen infrautilizadas y deteriorándose mientras el Ayuntamiento paga 220.000 euros al año en vigilancia”.

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Fernández Llaneza ha concluido pidiendo al alcalde que “pase página y deje en paz al Real Oviedo. De lo que tiene que ocuparse es de las deficiencias del estadio, de las goteras en las gradas y de prestar el lógico apoyo institucional al primer club del municipio, dejándose de chiquilladas como no felicitar al club en su centenario o hacer desplantes a su presidente”.

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