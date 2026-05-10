El PSOE pregunta si el Ayuntamiento también pedirá (como al Real Oviedo) 40 millones a los empresarios chinos por El Asturcón
El portavoz acusa al Alcalde de "romper públicamente" con el Real Oviedo
El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, preguntó este domingo si el Ayuntamiento también pedirá 40 millones de euros a los empresarios chinos que quieren invertir en Oviedo y a los que ofreció los terrenos del antiguo hípico. "Hay que recordar que el Alcalde justificó su rechazo a negociar esta parcela con el Real Oviedo porque aseguró que nunca había pedido estas instalaciones, luego sostuvo que el equipo había planteado condiciones inasumibles y, finalmente, le exigió esta cantidad a cambio de la parcela". Además, subrayó, que el primer edil entró en "contradicciones evidentes durante meses porque aseguró que la prioridad era la ciudad deportiva mientras ahora ofrece las instalaciones a empresarios extranjeros. La pregunta es sencilla: ¿también les va a exigir esta cifra o estas condiciones imposibles eran solo para el club?".
Es por ello que el socialista considera "desafortunadas" las declaraciones del Alcalde ofreciendo estos terrenos. "Canteli se apresuró a bendecir proyectos en Latores y La Manjoya con empresarios; después le negó la opción de El Asturcón al club y ahora pretende romper públicamente con el Real Oviedo. A nuestro entender, no es el papel que debe jugar un alcalde".
Fernández Llaneza también resaltó “los esfuerzos sinceros que hicimos desde nuestro grupo municipal defendiendo El Asturcón como una alternativa viable para la ciudad deportiva”. “Era una oportunidad de oro y Canteli la arruinó”, lamentó. “Estamos hablando de unas instalaciones en las que el PP enterró más de 60 millones de euros de dinero público y que siguen infrautilizadas y deteriorándose mientras el Ayuntamiento paga 220.000 euros al año en vigilancia”.
Fernández Llaneza ha concluido pidiendo al alcalde que “pase página y deje en paz al Real Oviedo. De lo que tiene que ocuparse es de las deficiencias del estadio, de las goteras en las gradas y de prestar el lógico apoyo institucional al primer club del municipio, dejándose de chiquilladas como no felicitar al club en su centenario o hacer desplantes a su presidente”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alarma en Oviedo: el Ministerio del Interior pide ayuda para encontrar a una niña de 5 años desaparecida desde el jueves
- Hablan los padres biológicos de la niña de 5 años en búsqueda en Oviedo: 'Nos engañaron para que firmáramos la adopción
- La Policía investiga la muerte de una joven cuyo cadáver apareció en un ascensor de la calle Quintana de Oviedo
- Oviedo ya tiene fecha para estrenar el nuevo mapa de TUA: nuevos trazados, frecuencias y paradas
- Motín 'salvaje' en un centro de menores de Oviedo: 'Cualquier día va a pasar algo muy grave
- Atención conductores: este viernes habrá cortes de tráfico en diferentes partes de Oviedo durante toda la mañana
- La nueva archiconocida churrería que se instalará en el centro de Oviedo y que busca trabajadores: 'Tan buenos como siempre, pero más elegantes que nunca
- La suerte vuelve a sonreír a Oviedo: un vendedor que instala su punto de venta en la calle Uría y el centro comercial de Salesas reparte 175.000 euros