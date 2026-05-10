Así son las nueve empresas que pujan por diseñar el futuro del viejo HUCA de Oviedo: ocho de ellas tienen su sede principal fuera de Asturias

Ocho de los nueve estudios que pujan por la redacción del plan especial de reforma del viejo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tienen su base fuera de Asturias. El único candidato local es la empresa Taxus Medio Ambiente, ubicada en Montecerrao. La mayoría –cinco– tienen su oficina central en Madrid y, entre ellas, se encuentra Paisaje Transversal. Se trata de la empresa que se puso al frente del proceso de análisis y participación ciudadana tras la firma del protocolo de reordenación de los terrenos firmado hace una década entre el Principado y el Ayuntamiento. Entre los trabajos que llevó a cabo fue un mapa con el futuro de cada uno de los edificios y también se puso al frente de las reuniones con los vecinos de la zona para que conociesen cada uno de los rincones del complejo sanitario, que hace doce años se trasladó a La Cadellada.

Otro viejo conocido de los barrios de El Cristo y Buenavista es AD Arquitectura Urbana. El grupo liderado por el madrileño Juan José Tur fue el ganador del concurso de ideas organizado por el gobierno del entonces presidente socialista Javier Fernández. Su proyecto, «Hucamp!: la campa es de todos», incluía el desarrollo de un campus universitario, una gran mancha verde y varios equipamientos de uso público y residencial. Los planes para el futuro del viejo HUCA no han cambiado mucho en estos diez años. Los viejos edificios de Silicosis, Consultas Externas y Maternidad se convertirán en el campus B de El Cristo, acogiendo las facultades de Educación y Formación del Profesorado y Ciencias. La previsión del Principado también es construir vivienda asequible, crear zonas ajardinadas y está por ver qué quiere hacer la Tesorería General de la Seguridad Social con la parcela que acoge el edificio más grande del complejo: la antigua Residencia de Nuestra Señora de Covadonga. Dos son las opciones: que también levanten torres de edificios o que pidan al Principado una compensación a cambio del terreno.

De los tres estudios que pujan en la actualidad por redactar el Plan General de Ordenación de Oviedo, dos de ellos quieren diseñar el futuro del viejo HUCA. A AD Arquitectura Urbana se suma el también madrileño estudio Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio. El equipo liderado por José María Ezquiaga Domínguez tiene proyectos de renombre como un plan de revitalización de Bogotá, la gestión urbanística de Comas (Lima) y la prolongación del paseo de la Castellana. El resto de empresas que enviaron su propuesta desde la capital española son: Omicron Amepro –fueron los directores de obra de la ciudad deportiva del Real Madrid– e Ingeniería, Estudios y Proyectos, que se encargó del proyecto de rehabilitación del estadio de atletismo Ciudad de Málaga.

Los otros tres estudios aterrizan desde varios puntos de España. Gesplan es una empresa pública del Gobierno de Canarias que ejecuta proyectos por toda España y Mediotec Consultores llega desde Valladolid con la experiencia –entre otros muchos proyectos– de la tramitación medioambiental de ampliación de la línea 11 del metro de Madrid. La mayor parte del trabajo de Grupo Dayphe Development & Investment es en Valencia.

Presentadas estas nueve ofertas, los técnicos regionales analizan estos días la viabilidad de cada una de ellas. Después, la mesa de contratación regional elegirá a la empresa ganadora de este contrato vital para el futuro del viejo HUCA. La Consejería de Ordenación del Territorio, liderada por Ovidio Zapico, quiere que el año que viene se dé el visto bueno inicial al documento para que el Ayuntamiento pueda dar de forma provisional la licencia de reforma de los edificios que utilizará la Universidad de Oviedo.

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Sobre el estado del viejo HUCA se pronunció en la jornada de ayer el alcalde, Alfredo Canteli. «Es una vergüenza cómo está». El complejo se encuentra expoliado por culpa de los sucesivos robos que se han llevado a cabo durante los últimos años. «Es un peligro y lo raro es que no haya muerto nadie allí, colgados de las ventanas, quitando marcos y de todo..., y sigue igual», sentenció. De igual forma, criticó la inacción del Principado. Argumenta que en los últimos siete años en los que Adrián Barbón lleva al frente del Principado no se ha hecho ningún avance a pesar de que el Ayuntamiento «lleva mucho tiempo peleando para que la operación salga adelante». «La inacción es un freno muy importante para el desarrollo de toda la parte de El Cristo; me creeré que hacen algo cuando empiecen a caer los edificios. Dicen que las obras se reanudarán por el verano, ojalá sea verdad». También considera que el Gobierno no ha presionado lo suficiente al Estado para aclarar el futuro de la antigua Residencia.