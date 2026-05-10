La última ovación de Oviedo a Bertín Osborne: el cantante se despide de sus fans repasando 45 años de historia

Los mariachis fueron los primeros en subirse al escenario y la fiesta comenzó. Bertín Osborne llenó el Auditorio Príncipe Felipe con el concierto que conmemora los 45 años de carrera y con el que se despide de los escenarios. «No volveré» fue de los primeros temas que interpretó antes de dirigirse al público. «Qué maravilla estar en Oviedo; qué recuerdos de las actuaciones en la plaza de la Catedral y qué bonitos eran. He pasado en la capital asturiana momentos inolvidables y ojalá pueda volver», exclamó antes de interpretar «La noche de San Juan». Durante todo el concierto se mostró emocionado ante el cariño que le mostraron sus fans. «Ver esto lleno es tan bonito; quiero agradecer que estéis aquí. Vuelves a los sitios que quieres y te hacen feliz».

También puso en valor lo bien que está estos días en Asturias. «Hoy es el tercer día del viaje y nada más llegar fui al Llagar de Colloto, comimos de maravilla». Y reveló que tiene un escanciador automático en casa para disfrutar de la sidra siempre que puede. Entre las historias que contó fueron las ventas millonarias del tema «Tú solo tú». También fue un éxito en Francia. «Allí vendí un millón de discos».

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El concierto de Bertín Osborne. / Mario Canteli

De visita al país, acudió a comprar a las Galerías Lafayette y cuando fue a pagar se quedó asombrado. Detrás de la cajera había un póster gigante mío. En un francés chapurreado, le dijo a la trabajadora que era él. En la parte final hizo un homenaje a Frank Sinatra interpretando una de sus canciones más famosas. «Es mi canción favorita y la llevo cantando desde que era niño. Pasé un fin de semana en su casa y fueron unos días inolvidables», relató antes de los acordes de «My Way». No faltó en el concierto la canción especial « Necesito una amiga y su buenas noches, señora. Aunque siempre volver, volver y volver.