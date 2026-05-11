Alicia Miyares: "La Ley LGTB de Asturias es absolutamente innecesaria, tiene errores profundos y es nefasta para las mujeres y los menores"

Alicia Miyares, profesora de Filosofía moral y política en la UNED y experta en feminismo, sostiene que la ley LGTB que el Gobierno asturiano tiene la determinación de aprobar es "absolutamente innecesaria", que "tiene errores profundos, técnicos y de contenido" y que parte de la idea de que "el sexo es una vivencia íntima y se autodefine". El resultado manifestó, "es una ley nefasta, nefasta para las mujeres, porque supone un retroceso de derechos para ellas, y nefasta para los menores de edad".

Las comparecencias de expertos en la comisión de la Junta General del Principado encargada de la tramitacion de la ley autonómica LGTB han comenzado esta mañana. Los primeros en intervenir lo han hecho a propuesta de una parte de las organizaciones feministas de la región, concretamente ASFEMAS (Asamblea de feministas Asturianas), Asociación Sara Suárez Solís, FEMES (Feministas Socialistas), Foro de Mujeres del Llano, Forum de Política Feminista de Asturias, Rapiegas RADFEM y la Tertulia Feminista Les Comadres. Fueron Alicia Miyares, filosofa, escritora y profesora de la UNED; Ana Rodríguez, jurista, especialista en temas de la igualdad y salud; Marino Pérez y José Errasti, psicólogos, profesores de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo y autores del libro "Nadie nace en un cuerpo equivocado".

Alicia Miyares alertó de las consecuencias de aplicar la ley redactada por el Ejecutivo asturiano al ámbito educativo, de modo, explicó, que en las guías educativas se contemple el sexo como "una vivencia" y que "la especie humana no sería dimórfica sexualmente, que es lo mismo que decir que no es bípeda". En definitiva, añadió, "la negación del sexo como categoría biológica". "Es una ley innecesaria, porque traslada al ámbito legal aquello que es imposible someter a la ley, que son vivencias internas, autodefiniciones. Las leyes no pueden operar sobre la subjetividad, tienen que partir de realidades materiales", argumentó. "Estas leyes no deberían ver la luz", opinó, y advirtió que, además, con la ley en proyecto, Asturias, como antes España, "va contracorriente", dado que otros países ya están retirando ese tipo de legislaciones.

Ana Rodríguez García, letrada del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, añadió que la que se está tramitando "es una norma, desde el punto de vista técnico", que "vulnera principios tan importantes como la seguridad jurídica o la proporcionalidad". "Se centra en promocionar y garantizar algunos derechos, lo que es positivo, pero lo hace de una manera tal que se olvida de ponderar con cualquier otro derecho concurrente", explicó. "Los legisladores tienen que ser responsables, creando normas que no generen efectos indeseados o contraproducentes y los derechos están para regularse de manera coordinada con los demás derechos en juego", agregó.

Puso como ejemplo el uso de los baños, aseos y vestuarios en los centros escolares, en los que la Ley LGTB establece un uso, sin distinción de edades y para toda la comunidad educativa, de acuerdo con el sexo declarado, sin necesidad de cambio registral. "Su sentimiento expresado puede ser legítimo, pero esto puede chocar con cómo se sienten otras personas", hizo ver, especificando que el ordenamiento jurídico español "protege el derecho a la intimidad como un derecho fundamental y el derecho de la intimidad, fundamentalmente de niñas y mujeres, también se garantiza con baños separados por sexo, y por sexo biológico. Esto no es una ofensa ni una vulneración de otro derecho, hay que conjugar dos derechos, como mínimo, igual de legítimos".

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Además, Ana Rodríguez señaló que la Ley LGTB desplazaría, por rango normativo, el decreto de coeducación, que aprobó el mismo Gobierno del Principado y que busca abolir los estereotipos sexistas. La nueva norma, continuó explicando, "parte de la identidad de género fomentando o dando como válidos los estereotipos tradicionales entre mujeres y hombres, llevándolos a lo espiritual, a la expresión externa, y separándolos de lo biológico, y esto va en contra de la coeducación".