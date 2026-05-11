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Los alumnos de 2º de Bachillerato del colegio ovetense Dulce Niño de Jesús celebran su graduación

Los estudiantes de las Dominicas participaron en el acto académico el pasado 8 de mayo, con una Eucaristía oficiada por el Capellán del Centro, Don Santiago Heras

Foto de familia de los alumnos de 2º de Bachillerato en su graduación

Foto de familia de los alumnos de 2º de Bachillerato en su graduación

El alumnado de 2º de Bachillerato del Colegio Dulce Nombre de Jesús (Dominicas), celebró su graduación el viernes, día 08 de mayo con una Eucaristía oficiada por el Capellán del Centro, Don Santiago Heras, seguida de una emotiva ceremonia y un animado encuentro con sus familias y el resto de la Comunidad Educativa.

La promoción que llegó al colegio en el curso 2011 "celebra con orgullo el final de su trayectoria escolar, conscientes de que parten hacia el futuro no solo con una sólida formación, sino con un importante bagaje de experiencias y memorias que los definirá para siempre como personas comprometidas. Como cada generación, dejan su impronta personal en el Colegio y saben que serán recibidos con cariño en la que, ya para siempre, será su casa", señalan desde el centro.

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