La antigua galería del Calatrava ya tiene reservado el 90% de su espacio: estos son los proyectos para uno de los edificios más famosos de Oviedo

Están a punto de cumplirse dos años de la compra por parte del Ayuntamiento de la antigua galería comercial del Calatrava y el 90% del espacio ya está reservado para el aterrizaje de diferentes empresas. La junta de gobierno aprobará esta misma semana los pliegos de licitación para que las tres empresas interesadas en la planta baja –de 15.023 metros cuadrados– presenten sus proyectos. Se trata del gimnasio del grupo Metropolitan, la empresa de diamantes Nanoker y el gran hospital veterinario de AniCura. Así lo detalla el concejal de Planeamiento Urbanístico, Nacho Cuesta, quien subraya que los proyectos son de «toda solvencia».

El piso que acogió el supermercado junto a otras tiendas como la del Real Oviedo permite el desarrollo de grandes planes o la instalación de empresas que necesiten logísticas específicas al contar con muelles de carga independientes y una rampa para el acceso de grandes vehículos.

Entre los interesados por este espacio está el hospital veterinario, que ocupará una superficie aproximada de 2.000 metros cuadrados. La idea de los promotores es trasladar este año su sede en la calle Rafael García Altamira al singular edificio para ampliar progresivamente la plantilla de los 50 empleos actuales hasta los 90 trabajadores de alta cualificación. Además, estas instalaciones responderán a la creciente demanda de servicios vinculados a la salud animal en entornos urbanos, particularmente en contextos donde la presencia de animales de compañía forma parte de la vida cotidiana de la población.

A su vera estará el gimnasio Metropolitan Spain, que precisará de 4.500 metros cuadrados para ofrecer una servicio que combine la actividad física, el cuidado personal y servicios médicos. Esta empresa desarrollará un centro deportivo de bienestar combinando la actividad física, el cuidado personal y la vida social. Necesitan 4.500 metros cuadrados. Esta marca ya está presente en once ciudades españolas, entre ellas Gijón, donde las instalaciones se encuentran en los bajos del estadio de El Molinón. Asimismo, en este equipamiento pueden integrarse en programas formativos o actividades académicas vinculadas a disciplinas como la fisioterapia, la rehabilitación, la medicina deportiva o la enfermería comunitaria.

En esta misma planta estará la empresa Nanoker Research, que precisará de 2.300 metros cuadrados. Su actual sede se encuentra en el Parque Empresarial de Oviedo, antiguamente denominado Polígono Olloniego-Tudela. Se trata de un fabricante de productos y soluciones basadas en cerámicas técnicas y nanocompuestos avanzados para diversas aplicaciones de alta gama. Cuentan con crear un mínimo de veinticinco empleos. «Utilizarán los materiales quirúrgicos más modernos para puntas de diamantes así como grandes máquinas que van a pulir los diamantes», adelantó hace un mes el Alcalde.

También en esta planta se ubicará el centro social que hará el Ayuntamiento. Contará con 800 metros en los que habrá puntos de atención a los ciudadanos para realizar trámites administrativos básicos, recibir información municipal o gestionar solicitudes. Otro de los espacios contará con una biblioteca y salas polivalentes para los ciudadanos en uno de los edificios más singulares de Oviedo.

En enero comenzaron las obras de derribo de las tiendas y demás servicios de la planta intermedia que albergará a la Universidad Alfonso X el Sabio. Las clases comenzarán en septiembre con los grados de Enfermería y Medicina. Se esperan 240 alumnos, 120 por cada especialidad. El éxito de estas carreras está garantizado porque el primer estudio ya agotó las plazas durante la preinscripción y ha abierto lista de espera. Por su parte, los futuros doctores aún se pueden apuntar. El próximo curso escolar arrancarán los grados de Farmacia y Odontología para superar ya por entonces los 700 estudiantes entre las cuatro titulaciones. El objetivo es alcanzar los 3.000 matriculados durante el próximo lustro con la puesta en marcha de los másteres de Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia; Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada y Salud Pública y One Health. También se sumará la dirección y gestión de centros sanitarios.

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El piso de arriba espera por la Agencia de Salud Pública. El Gobierno estatal preveía tomar en febrero la decisión de dónde se ubicará. Oviedo compite contra Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León y Lugo. Sin embargo, el Ejecutivo retrasó la decisión hasta agosto. «Para esta planta también tenemos muchos proyectos y estamos a la espera de esta decisión», concluyó Cuesta.