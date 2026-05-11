Antonio Benítez: «El Seprona es la primera policía ambiental de Europa»

«El Seprona fue la primera policía medioambiental de Europa t se mantiene fiel a los principios fundacionales de la Guardia Civil». Así lo explicó ayer en el Club Antonio Benítez Roldán, cabo primero del Seprona y jefe de la patrulla de protección de la naturaleza de Villaviciosa, en un acto presentado por José Ángel Rodríguez Gettino, vicepresidente de HABECU, la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil.

La Guardia Civil y la protección del medio natural caminaron juntas mucho antes de que existiera el Seprona. Esa fue otra de las ideas centrales de la conferencia, que reunió a representantes institucionales, mandos del instituto armado como el coronel Francisco Javier Puerta Muñoz, coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Asturias; Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado;Celia Fernández, diputada del PSOE en la Junta general; José Ramón Prado, concejal de Seguridad Ciudadana, y Juan José Gutiérrez de la Fuente, presidente de Habecu Asturias. Antonio Benítez reivindicó la labor de la unidad, que ha ido evolucionando y cobrando peso en la Guardia Civil. Rodríguez Gettino quiso tener un recuerdo emocionado para los dos guardias civiles fallecidos en Huelva durante una operación contra el narcotráfico. «Desde la hermandad nos unimos al dolor de sus familias y reconocemos el sacrificio, la valentía y la entrega de los dos guardias civiles que nos han arrebatado», señaló, al tiempo que deseó una pronta recuperación para los dos agentes hospitalizados.

Antonio Benítez recordó que en 1844, bajo el reinado de Isabel II, España vivía un contexto de creciente inseguridad tras las consecuencias derivadas de la Guerra de la Independencia. Fue entonces cuando el Duque de Ahumada impulsó la creación de un cuerpo que, desde sus primeros reglamentos, incorporó principios que hoy siguen plenamente vigentes.

El cabo primero destacó que ya en el artículo primero de aquellas disposiciones fundacionales se insistía en la necesidad de tratar al ciudadano con educación. También subrayó cómo muchas cuestiones relacionadas con la protección ambiental aparecían ya reflejadas hace más de siglo y medio: la obligación de contar con permisos para pescar y cazar, la prohibición de envenenar las aguas o la intervención en incendios, inundaciones y terremotos.

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«La protección de la naturaleza no es algo nuevo para la Guardia Civil», explicó Benítez. Según recordó, entre 1845 y 1986 el instituto armado desempeñó funciones relacionadas con la vigilancia rural y forestal, el control de la caza y la pesca o la conservación de montes y espacios naturales. Con la creación oficial del Seprona en 1988, esa labor se especializó y convirtió a España en referente internacional de la policía medioambiental. n