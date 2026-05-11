El Auditorio de Oviedo acoge el sábado un concierto en favor de «El Ángel de Javi»

El Auditorio Príncipe Felipe se convertirá este sábado en el epicentro de la solidaridad asturiana. A las 20.00 horas, el recinto ovetense abrirá sus puertas para celebrar el concierto benéfico «El Ángel de Javi», una gala organizada por el Grupo MSCLE (Musicales Ejecutivos) que propone un viaje nostálgico y festivo a través de un «Tributo a Eurovisión». El evento busca recaudar fondos para apoyar las necesidades de Javi, un niño afectado por el síndrome de NEDAMSS cuya causa ha movilizado a diversos sectores de la sociedad local.

La velada contará con la dirección musical y los arreglos de Miguel de Diego al teclado, y será conducida por el presentador David Serna. Sobre las tablas, un nutrido grupo de intérpretes locales pondrá voz a los himnos más emblemáticos del certamen europeo, contando además con la participación especial del artista invitado David García Iglesias. La iniciativa, que une cultura y compromiso social, cuenta con el respaldo de instituciones como el Ayuntamiento de Oviedo y la SGAE.

Para asistir, se ha establecido un donativo de 10 euros. Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada en puntos de venta físicos como 7 Colores, la Farmacia La Corredoria, Óptica Rivas y la Peletería Roberto Fernández, además de estar disponibles en la plataforma online Giglon.com. Para quienes deseen colaborar sin asistir, existe una Fila 0 disponible mediante transferencia bancaria. Una oportunidad única para que Oviedo demuestre, una vez más, su carácter generoso al ritmo de las canciones que marcaron una época.

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El concierto será presentado hoy a las 11.00 horas en la sala de prensa municipal por el concejal de Cultura, David Álvarez, la presidenta del grupo MSCLE, Margarita Collado, y el director musical del grupo, Miguel Ángel de Diego.