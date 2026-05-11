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Las defensas del matrimonio de la "casa los horrores" de Oviedo valoran "la posible interposición de recurso" contra la sentencia condenatoria

El madrileño Javier Muñoz, que representa a la madre de los pequeños, afirma que los letrados están "moderadamente satisfechos" con la condena de dos años y diez meses, muy inferior a los más de 25 años que solicitaba la Fiscalía

Los abogados del matrimonio.

Los abogados del matrimonio. / Irma Collín

Félix Vallina

Félix Vallina

Los abogados de la defensa valoran recurrir la sentencia que condena a los padres de la conocida como “casa de los horrores” de Oviedo a dos años y diez meses de prisión por violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y abandono de familia, y que, al mismo tiempo, los absuelve del delito más grave que les atribuía la Fiscalía: la detención ilegal de sus tres hijos menores.

Javier Muñoz, letrado de la madre de los pequeños, ha mostrado este lunes una “moderada satisfacción” con la resolución al conocer el fallo, especialmente porque la Audiencia Provincial de Asturias ha descartado los tres delitos de detención ilegal que se imputaban a cada uno de los progenitores. La Fiscalía solicitaba para ambos penas superiores a los 25 años de cárcel, en concreto 25 años y cuatro meses de prisión para cada acusado, al considerar que los hechos constituían un delito de violencia psíquica habitual y tres delitos de detención ilegal en concurso con abandono de familia.

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Finalmente, el tribunal ha impuesto a cada progenitor dos años y cuatro meses de prisión por violencia psíquica habitual y otros seis meses por abandono de familia. Además, deberán indemnizar a cada uno de sus tres hijos con 30.000 euros por los daños morales sufridos. “Los abogados de la defensa estamos moderadamente satisfechos con la sentencia, especialmente porque la Audiencia ha descartado el delito más grave que se imputaba a nuestros clientes, el de detención ilegal”, reitera Muñoz. El letrado destaca que el tribunal entiende que la conducta de los acusados no estaba “dolosamente dirigida a privar de libertad a los menores, sino que obedecía a una dinámica de aislamiento familiar”, que ya queda castigada con los delitos de maltrato psíquico y abandono de familia.

Servicios sociales

Pese a ello, la defensa tampoco está de acuerdo. “Discrepamos respetuosamente de la condena por maltrato psíquico y abandono de familia, porque seguimos considerando que este asunto debía haberse abordado fundamentalmente desde el ámbito social y asistencial, y no desde el Derecho Penal”, ha afirmado el abogado de la madre.

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Muñoz avanza que los abogados estudiarán ahora detenidamente la resolución antes de decidir sus próximos pasos procesales. “Vamos a estudiar detenidamente la resolución y valorar la posible interposición de recurso”, concluye.

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