La feria Ofelia se estrenó en el paseo del Bombé, en el Campo, con más de 10.000 visitantes

La nueva Feria del Libro de Oviedo, Ofelia, bajó este domingo el telón con un balance positivo: más de 10.000 visitantes, cerca de 60 autores invitados y unas ventas «similares» a las de la última edición de LibrOviedo, a pesar de una meteorología adversa que condicionó mucho la asistencia en las primeras jornadas. El estreno en el paseo del Bombé convenció al sector y al público y permitió casi triplicar el espacio comercial respecto a la anterior cita en la calle Pelayo.

La concejala de Educación, Lourdes García, calificó el resultado de «muy satisfactorio» y la ubicación de «idónea». «Ofelia ha llegado al Campo para quedarse y mejorar cada año», afirmó. Destaca que el evento dedicado al libro en la capital pasó de 13 el año pasado a 34 casetas en este nuevo formato, sumando a librerías y editoriales asturianas, una vieja reivindicación del gremio. También destacó la presencia del Ministerio de Defensa, con expositor propio.

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En la programación sobresalieron nombres como Las Hijas de Felipe, que reunieron a más de 300 personas; Lucía Solla, Marcos Giralt Torrente, Espido Freire, Bernardo Atxaga o Gustavo Martín Garzo.