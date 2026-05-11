La Filarmónica apuesta por Beethoven

La Sociedad Filarmónica de Oviedo vivirá el próximo martes, a las 19:45 h, la primera de sus dos citas musicales del mes de mayo. En este caso, los artistas que tomarán parte en la velada musical son Sylvia Torán y Ramón Grau, integrantes del Beethoven Piano Dúo y habituales en la programación del teatro de la calle Mendizábal. Los dos músicos, que han hecho parada en Oviedo dentro de su proyecto de interpretación de las diez sinfonías de Beethoven (en adaptaciones para piano a cuatro manos), ofrecerán nuevamente un monográfico del genio de Bonn que incluye dos sonatas y una sinfonía.

La velada musical, subvencionada por la Fundación municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, La Fundación EDP, LA NUEVA ESPAÑA, Caja Rural de Asturias y la Fundación Cajastur, se estructura en dos partes bien diferenciadas que comenzarán mediante la interpretación de la “sonata número 23 en Fa menor” op. 57. El sobrenombre de “Appassionata” de esta pieza fue asignado por el editor August Cranz en una versión, precisamente para piano a cuatro manos, publicada en Hamburgo en 1838. La segunda obra del programa será la “sonata número 31 en La bemol mayor” op. 110. Organizada en tres movimientos (Moderato cantabile molto espressivo, Allegro molto y Adagio ma non troppo – Allegro ma non troppo), es una de las últimas sonatas de Beethoven (cuando ya acusaba una severa sordera) y se caracteriza por su profundidad y fuerza expresiva. En la segunda parte se interpretará la “sinfonía número 7 en La mayor”, op. 92, una de las obras de mayor calado e impacto en la historia de la música del genial compositor.

El Beethoven Piano Dúo inicia su andadura en 2008, actuando por primera vez en los Jardines de Sabatini de Madrid y grabando su primer disco en 2014 con obras de Gershwin y Ravel. El tándem musical ha ofrecido conciertos a cuatro manos y dos pianos en los Palacios de la Granja, Aranjuez, la Almudaina, Auditorio de Zaragoza y teatro Filarmónica de Oviedo, escribiendo arreglos propios de obras como “El amor brujo” de Falla, con motivo de su 150 aniversario. La pasión del dúo por la música de Beethoven les ha dado no solo el nombre sino también el entusiasmo de tocar juntos en este proyecto a través de la obra del genio de Bonn.

Sylvia Torán es Premio Extraordinario Fin de Carrera por el Conservatorio Superior de Música de Madrid, Master of Music Degree por la Juilliard School of Music de Nueva York, primer premio en el Concurso Internacional Masterplayers de Lugano, becada por la Academia Española de Bellas Artes en Roma y premio de Música de la Comunidad de Madrid. Ha ofrecido conciertos y recitales en el Carnegie Hall de Nueva York y colaborado con orquestas como la Sinfónica de Bulgaria, Sinfónica de Massachusetts, Virtuosos de Moscú, Orquesta de Lituania, Orquesta de Cámara de Liubliana, Orquesta Nacional de España o Sinfónica de Madrid.

Ramón Grau cuenta con una carrera internacional donde destacan conciertos en República Checa, Costa Rica y Perú, colaborando incluso con el Instituto Cervantes en Manila mediante el proyecto “Zarzuela viva en Manila”. Como pianista escénico ha trabajado en el Teatro Español de Madrid y en el teatro de la Zarzuela, del que es pianista titular desde 2016, así como en varios espectáculos de Enrique Viana. Ha sido ganador de primeros premios en concursos como el XXV Concurso Nacional de Piano Marisa Montiel, el XI Concurso Peninsular de Piano “Real Club Náutico de Piano de Vigo”, y el I Concurso de Fortepiano “Notre Temps”. Como compositor destacan sus bandas sonoras para los largometrajes “El fantasma de la sauna” y “Calcinación”.

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Las entradas para este recital se pueden adquirir, al precio de 20 euros, en la página web de venta de entradas de la Sociedad Filarmónica: https://filarmonicaoviedo.koobin.es/