Isabel Barja, secretaria general de ASPA: "El objetivo de la feria es dar a conocer las novedades del mercado y dinamizar el sector del automóvil en Asturias"

Oviedo volverá a convertirse del 14 al 17 de mayo en el epicentro del motor en Asturias. Un año más, la antigua fábrica de armas de La Vega acogerá la V edición de la Feria del Automóvil Ciudad de Oviedo. Organizada por ASPA (Asociación del Automóvil del Principado de Asturias), junto a la Cámara de Comercio de Oviedo y el Ayuntamiento, y con el respaldo de LA NUEVA ESPAÑA, Caja Rural de Asturias y el Ministerio de Defensa, este evento se ha consolidado en el sector, congregando a las marcas más destacadas y poniéndolas al alcance de todos los apasionados del motor.

–Van por la quinta edición de la feria del automóvil de Oviedo ¿Cómo han llegado a consolidarse como un evento de referencia en el sector?

-Creo que la clave ha sido el trabajo constante y la implicación de todo el sector. Desde la primera edición quisimos crear una feria útil tanto para nuestros concesionarios como para el público, un espacio donde poder conocer de cerca las novedades del mercado y dinamizar el sector del automóvil en Asturias. Con el paso de los años hemos ido creciendo en participación, en marcas representadas y también en asistencia de visitantes, hasta convertirnos en una cita de referencia. Y en ese crecimiento también ha sido fundamental la colaboración institucional. Queremos agradecer especialmente tanto a Delegación de Defensa como al Ayuntamiento de Oviedo su apoyo y la colaboración que nos prestan para poder celebrar la feria en un espacio tan emblemático como La Vega.

-La antigua fábrica de armas de La Vega vuelve a ser el escenario de esta cita. Parece haberse convertido en un espacio fetiche para ustedes.

-Sin duda. La Vega se ha convertido ya en parte de la identidad de la feria. Es un espacio con muchísima personalidad, muy amplio y con un valor histórico muy especial que encaja perfectamente con un evento de estas características. Además, nos permite ofrecer una experiencia diferente tanto a expositores como a visitantes. Poder celebrar aquí la feria es un privilegio y gracias a todos los colaboradores que participan año tras año en esta feria podemos seguir desarrollando un evento que cada año tiene más repercusión y aceptación.

-¿Qué novedades se va a encontrar el público este año?

-Esta quinta edición llega con una oferta muy potente y muy variada. Vamos a reunir a casi 40 marcas y una representación muy amplia tanto de vehículo nuevo como seminuevo. Además, el público podrá conocer de cerca muchas de las novedades que están marcando el mercado actualmente, especialmente en electrificación, híbridos y nuevas marcas emergentes que están teniendo un gran crecimiento. También hemos trabajado mucho la distribución del recinto para que la experiencia sea cómoda y dinámica, aprovechando al máximo el espacio de La Vega que nos ponen a disposición. Queremos que el visitante pueda recorrer la feria de una manera muy visual, comparando modelos y descubriendo propuestas muy diferentes en un mismo lugar.

-¿Qué marcas estarán esta vez en el evento?

-Contaremos con una presencia muy importante de marcas y concesionarios asturianos. Estarán firmas como BMW, Mini, Toyota, Lexus, Audi, Volkswagen, Skoda, Renault, Dacia, Hyundai, Nissan, Subaru, Honda, Volvo, Ford, Kia, Mazda, Peugeot, Opel, Citroën, Cupra o SEAT, entre muchas otras. Además, esta edición incorpora también marcas que están despertando muchísimo interés dentro del nuevo panorama del automóvil, como BYD, Omoda, Jaecoo, Polestar, Evo ... hasta completar las 39 marcas presentes en la feria. Habrá una combinación muy interesante entre marcas tradicionales consolidadas y nuevas propuestas vinculadas especialmente a la electrificación y la nueva movilidad.