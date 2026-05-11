IU reclama en Oviedo reactivar de urgencia la Comisión Mixta del viejo HUCA para desbloquear El Cristo

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo reclamó este lunes la convocatoria “inmediata” de la Comisión Mixta encargada de definir la reorganización y el futuro de los terrenos y equipamientos del viejo HUCA, un órgano integrado por el Ayuntamiento de Oviedo, el Principado, la Seguridad Social y la Universidad de Oviedo.

La formación considera “imprescindible” recuperar la actividad de esta comisión, de la que, según denuncia, no se conocen avances desde hace meses. A juicio de IU, la parálisis administrativa está retrasando tanto la definición de usos para los antiguos espacios sanitarios de El Cristo como la propia revitalización del barrio, una reivindicación histórica del vecindario.

Desde la coalición insisten en que todas las administraciones implicadas deben asumir sus compromisos, con especial atención a la Seguridad Social, a la que exigen concretar el destino de instalaciones como la residencia y el centro de rehabilitación. En este contexto, recuerdan además la Proposición no de Ley registrada la pasada semana en el Congreso junto al diputado Rafael Cofiño para abordar estos usos.

IU critica asimismo el “pim, pam, pum electoralista” en el que, a su juicio, se ha convertido el debate sobre el futuro del complejo sanitario, con un cruce de reproches entre instituciones que “diluye responsabilidades” y bloquea avances.

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El portavoz municipal de la formación, Gaspar Llamazares, advirtió de que “no se puede permitir que el futuro del viejo HUCA quede paralizado por disputas entre administraciones” y defendió la recuperación de la Comisión Mixta como “herramienta de coordinación y planificación” para dar respuesta a las demandas vecinales y reactivar una de las grandes bolsas de suelo pendientes de la ciudad.