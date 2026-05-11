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Las Jornadas Gastronómicas de la Ascensión llevan carne gobernada y tarta de queso con cerezas a todo el municipio de Oviedo

La cita se celebrarán del 14 al 17 de mayo y contará con 48 establecimientos participantes repartidos por distintos puntos del concejo, entre ellos Brañes o Tudela Veguín

Por la izquierda; Rubén Rodríguez, Fernando Corral y Alfredo García Quintana.

Por la izquierda; Rubén Rodríguez, Fernando Corral y Alfredo García Quintana. / Juan Plaza

Pelayo Méndez

Oviedo

"Toda buena fiesta tiene que llevar ligada la gastronomía". Con esa declaración del concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, arrancó este lunes la presentación de las Jornadas Gastronómicas de la Ascensión, celebrada en el comedor de la sidrería La Noceda. La frase resume el espíritu de una cita que vuelve a unir la tradición festiva de Oviedo con su recetario más reconocible, en el marco de una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Regional y concebida históricamente como homenaje de la ciudad al campo.

Las jornadas se celebrarán del 14 al 17 de mayo y girarán en torno al tradicional menú de la Ascensión, compuesto por menestra de temporada, carne gobernada al estilo de Oviedo y tarta de queso con cerezas. Se trata de una propuesta plenamente asentada en la ciudad, vinculada a los productos de la huerta, a la cocina de temporada y a ese puente simbólico entre Oviedo y el mundo rural que da sentido a la feria

Las elaboraciones del menú presentadas en el acto.

Las elaboraciones del menú presentadas en el acto. / Juan Plaza

La edición de este año amplía además su alcance territorial. El vicepresidente de OTEA, Fernando Corral, explicó que las jornadas "no solo van a afectar a la ciudad de Oviedo, sino a todo el municipio", con 48 establecimientos participantes repartidos por distintos puntos, entre ellos Brañes o Tudela Veguín. La iniciativa busca así que la Ascensión no se viva únicamente en el centro urbano, sino también en otros núcleos del concejo, reforzando la implicación de la hostelería local.

OTEA ha diseñado una propuesta que va más allá del menú. A través de su página web, la patronal hostelera impulsa la participación de establecimientos y hoteles para promover escapadas y experiencias vinculadas a la fiesta. Corral defendió que estas jornadas "refuerzan el compromiso de Oviedo con el turismo y, fundamentalmente, con la gastronomía como elemento troncal y dinamizador de la economía local", una idea que sitúa la cocina como reclamo turístico.

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Quintana, por su parte, recordó que la Feria de la Ascensión es "un homenaje de la ciudad de Oviedo a la gente del campo", a quienes están detrás de los productos que dan contenido a la celebración. El edil felicitó a la Concejalía de Festejos por una programación que cada año incorpora nuevas actividades y agradeció a OTEA y a los establecimientos su colaboración para mantener vivo un menú que, como la propia feria, ya forma parte de la tradición ovetense.

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