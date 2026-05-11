Este martes, último día para matricularse en el Conservatorio Profesional de Música de Oviedo "Anselmo González del Valle"

El Conservatorio Profesional de Música "Anselmo González del Valle" tiene abierto el plazo de inscripción para presentarse a las pruebas de acceso a las Enseñanzas Profesionales de Música hasta este martes, día 12 de mayo.

Las especialidades ofertadas son: Acordeón, Canto, Clarinete, Clave, Contrabajo, Fagot, Flauta Travesera, Gaita, Guitarra, Oboe, Órgano, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín y Violonchelo.

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