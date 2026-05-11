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Este martes, último día para matricularse en el Conservatorio Profesional de Música de Oviedo "Anselmo González del Valle"

Las pruebas de acceso comenzarán el lunes 15 de junio

La fachada principal del Conservatorio, con un andamio.

La fachada principal del Conservatorio, con un andamio.

Lucas Blanco

Lucas Blanco

El Conservatorio Profesional de Música "Anselmo González del Valle" tiene abierto el plazo de inscripción para presentarse a las pruebas de acceso a las Enseñanzas Profesionales de Música hasta este martes, día 12 de mayo.

Las especialidades ofertadas son: Acordeón, Canto, Clarinete, Clave, Contrabajo, Fagot, Flauta Travesera, Gaita, Guitarra, Oboe, Órgano, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín y Violonchelo.

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Las pruebas comenzarán el lunes 15 de junio y toda la información relativa al contenido y desarrollo de las pruebas puede consultarse en la página web del centro www.cpmoviedo.es.

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