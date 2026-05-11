La niña de un colegio de Oviedo impresiona a Felipe VI con su obra de arte: la pequeña fue recibida en el Palacio Real

Una manualidad con forma de armario que tiene dos puertas y en las que están representados el Rey y la Constitución. Este fue el proyecto que la pequeña Sofía Sabín, alumna del ovetense colegio San Ignacio, presentó ayer a Felipe VI durante la recepción a los vencedores de la cuadragésima cuarta edición del concurso «¿Qué es un rey para ti?». El acto tuvo lugar en el salón Barceló del Palacio Real de El Pardo. Su Majestad conoció personalmente cada una de las obras y la pequeña le explicó todos los detalles de su impresionante obra que realizó cuando tenía diez años.

El mueble se divide en varias partes y representa lo que es un rey para un niño. Su Majestad aparece reflejado con una elegante capa y está acompañado de un trono desde donde dirige su reino. La típica imagen de una película de reyes y princesas. Pero cuando los niños van creciendo se van dando cuenta de las funciones de la Casa Real y ahí llega una de las grandes sorpresas. Las puertas del armario se abren y vislumbran las hileras de cajones. Los de color rojo describen las funciones del representante de la corona como su servicio a España con su labor disolviendo las Cortes para la convocatoria de las elecciones generales. También están representadas las Fuerzas Armadas y el Estado. Cuando se abre aparece un papel con la explicación de cada uno. El resto de cajones azules definen los valores que representa la familia real. Por ejemplo, la que denominó futuro aparece la Princesa Leonor con el traje blanco con el que juró la Constitución en el Congreso de los Diputados. La pequeña Sabín realizó sola este gran trabajo que conquistó al jurado.

La foto de familia. / Casa de S.M. el Rey

Tras el recorrido que hizo Felipe VI por los proyectos, tocó el turno de intervenciones. Entre ellos, Berta Álvarez, profesora representante de Castilla y León; y Javier Fernández, alumno ganador de la Comunidad Foral de Navarra, seguido y cerró el acto Don Felipe que también recibió a todos los maestros y familiares de los pequeños ganadores.

El premio «¿Qué es un rey para ti?» está promovido por la Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange. Solo en Asturias participaron en esta edición 409 alumnos de 3.º a 6.º de Primaria, de 1.º y 2.º de ESO y de Educación Especial de 39 centros. La mayoría de los trabajos presentados tienen como protagonista al Rey y el papel de la Corona en la estructura del Estado, así como propuestas relacionadas con la Princesa de Asturias. Entre los formatos presentados están murales, dibujos, poesías, esculturas o redacciones. También vídeos musicales, infografías, robótica y diseño e impresión 3D. En este sentido, como se ya se ha realizado en años anteriores, mediante la guía «Retrata tu proyecto», se ha dado el soporte necesario al profesorado para que ayudasen a los escolares a transformar a un formato digital los proyectos que se realizaron de forma manual.

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El certamen «¿Qué es un rey para ti?» tiene cada año como misión «fomentar la creatividad artística y la innovación de los escolares españoles, al mismo tiempo que estos muestran, a través de sus trabajos, su conocimiento sobre la Corona, así como sobre el rey y la princesa Leonor como presente y futuro de dicha institución», indican. La cuadragésimo quinta edición de este concurso ya está en marcha. Los organizadores anunciarán los próximos días las fechas para que los pequeños artistas presenten sus trabajos. Después, decidirá el jurado.