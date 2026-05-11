La nueva herramienta para los socios del Centro Asturiano de Oviedo para acceder a los servicios del Club: se pondrá en marcha el 1de julio

Nueva herramienta para los socios del Centro Asturiano. Las instalaciones presididas por Gerardo Martínez Quesada pondrán en marcha el nuevo portal "MiCAO" donde los socios podrán reservar pistas de tenis y pádel, inscribirse en cursos y actividades, gestionar talleres infantiles, acceder a eventos y experiencias, consultar información y comunicaciones del Club, recibir notificaciones y confirmaciones automáticas y realizar diferentes gestiones desde el móvil, tablet y ordenador.

El calendario para la puesta en funcionamiento de esta aplicación ya ha arrancado. Los socios tienen que registrarse indicando su número de socio, un sufijo (00 para los titulares, los siguientes número para cada uno de sus familiares y 99 para los acompañantes), los nombres y apellidos, el DNI y el email donde aparecerán las credenciales. Después, el personal del Club comprobará los datos y enviará las credenciales a cada uno de los socios.

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El 18 de mayo se abrirán a través de este portal las inscripciones para los cursos de verano de natación. Además, el 1 de junio se abrirá el plazo para las reservas de las pistas de tenis y pádel y la renovación de las licencias federativas (fútbol, baloncesto, hockey y patinaje). A partir del 1 de julio, todas las gestiones se realizaran a través de este sistema.